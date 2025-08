People. Quand Antoine de Caunes a fui son mariage comme une scène de film… par le Monoprix de Trouville !

Rien ne laissait présager une histoire d'amour. En 2004, Canal+ cherche un duo pour animer une émission spéciale célébrant les 20 ans de la chaîne. Le choix se porte sur deux figures familières de la maison : Antoine de Caunes, déjà rompu à l'exercice des César, et Daphné Roulier, journaliste respectée.

Lui n'est pas très enthousiaste au départ. Elle est déjà engagée ailleurs. Mais dès la première réunion, le déclic.

Comme ils le confieront plus tard, "on a résisté deux mois". Le temps que leurs vies personnelles se recalent. Ensuite, plus rien ne les arrête.

Un mariage à Trouville, symbole fort et décor de cinéma

C'est en 2007 que le couple décide de se marier, à Trouville-sur-Mer. Un lieu cher au cœur d'Antoine de Caunes, qui y a passé toutes ses vacances d'enfance et y possède une maison. La cérémonie s'annonce intime, presque discrète. Mais rien ne se déroule comme prévu.

Des paparazzis en embuscade le jour du mariage

Le jour J, la presse people est déjà sur place. Photographes en planque, rumeurs qui circulent : l'attention médiatique est à son comble. Le couple comprend vite que sortir de la mairie par la grande porte est impossible sans être mitraillé. Une solution improbable s'impose alors.

Une fuite digne d'un scénario de film

Pour échapper à la meute de paparazzis, les mariés sont discrètement escortés… par les souterrains du Monoprix situé juste à côté de la mairie. Une véritable scène de film, dans la ville même où Antoine de Caunes a tant de souvenirs. Cette anecdote, révélée notamment dans Libération, résume parfaitement l'équilibre fragile entre vie publique et vie privée pour les personnalités médiatiques.

Un couple discret malgré la notoriété

Malgré leur exposition, Antoine de Caunes et Daphné Roulier ont toujours cherché à préserver leur intimité. Et si cette anecdote peut prêter à sourire, elle rappelle aussi combien l'amour, parfois, doit savoir emprunter des chemins inattendus, même ceux qui mènent aux sous-sols d'un supermarché normand !