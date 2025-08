Football (Ligue 1). L'attaquant expérimenté Ally Samatta s'engage au HAC jusqu'en 2026

"En Tanzanie, il y a deux célébrités : le Kilimandjaro et Ally Samatta", résume le Havre Athletic Club dans son communiqué, publié mardi 5 août. C'est donc un poids lourd du football africain qui vient de s'engager jusqu'en 2026 avec le club doyen. L'attaquant, quatre fois champion de République démocratique du Congo avec Mazembe, vainqueur de la Ligue des Champions d'Afrique en 2015, arrive en provenance du PAOK Salonique, en Grèce. En Europe, il a aussi joué à Aston Villa (Angleterre), Fenerbahce (Turquie), et à Antwerp et Genk, en Belgique.

Un buteur polyvalent

Le joueur de 32 ans, aussi à l'aise au pied droit qu'au pied gauche, est réputé comme étant un "adroit finisseur", note le HAC, qui ne manque pas de rappeler son surnom : Samagoal, contraction de son nom et du mot "goal", "but" en anglais.

Ally Samatta portera le numéro 70. C'est la huitième recrue du club Ciel et Marine lors de ce mercato d'été, après Félix Mambimbi, Thomas Delaine, Godson Kyeremeh, Mory Diaw, Lionel Mpasi, Ayumu Seko et Fodé Doucouré. Comme eux, le Tanzanien était libre de tout contrat.

Le championnat de Ligue 1 reprendra samedi 16 août, avec un déplacement à Monaco.