Saint-Lô. Au cœur des châteaux, des histoires et légendes à découvrir

Le centre-Manche abrite de nombreux châteaux. Près de Saint-Lô, le château de Canisy, datant du XVIe siècle, se dévoile via des visites guidées du château (réserver par mail à manager@chateaudecanisy.com, de 6€ à 10€) ou des visites libres du parc de 300 hectares (du mardi au samedi, de 14h à 18h, de 1€ à 3€. Tel. 06 75 82 08 30). Le château de Montfort, à Rémilly-les-Marais, se visite tout l'été (3€ par enfant, 6€ par adulte). Construit au XVe siècle et entièrement restauré, il accueille de nombreuses expositions. Tel. 06 49 32 94 27.

Près de Coutances, le château de Gratot, construit entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, abrite bien des légendes, dont la plus célèbre, celle de la fée. Pour la connaître, le château se visite tous les jours de 10h à 19h (entre 2€ et 5€ l'entrée. Tel. 02 33 46 34 71). Enfin, en bord de mer, les vacanciers peuvent se rendre au château de Pirou, trésor de l'architecture médiévale remontant au XIIIe siècle. Découvrez ses cinq portes fortifiées et la célèbre légende des oies (visite de 5€ à 9€, tous les jours). Tel. 02 33 46 34 71.