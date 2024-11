Près de Fécamp. Pour la première fois, il ouvre au public le château d'Hougerville

Au château d'Hougerville, il n'y a pas de sonnette. "Ici, on tire la cloche ! L'avantage, c'est qu'elle s'entend dans tout le parc", sourit Guillaume Le Ber, joignant le geste à la parole. A 38 ans, il est désormais le propriétaire de cette demeure familiale, située sur les hauteurs de Colleville, entre Fécamp et Cany-Barville. "C'est une propriété de cinq hectares, cernée par 35 hectares de bois. Le château était entouré de douves, qui subsistent partiellement et en font sa spécificité. Dans le parc, il y a une trentaine d'arbres centenaires : chênes, tilleuls, marronniers mais aussi cèdres ou ginkgos, plus rares dans la région", décrit-il.

Jamais ouvert au public

Ce château, bâti au XIIe siècle, est entré dans la famille Le Ber en 1846 quand l'aïeul de Guillaume Le Ber, Auguste, qui fut maire de Colleville, l'a racheté. "Depuis, c'est une résidence secondaire qui s'est transmise de génération en génération. Je suis la sixième." Au décès de son père, l'an dernier, Guillaume Le Ber a fait le choix de conserver le château. "C'est une décision mûrement réfléchie. Ce qui est certain, c'est que je ne souhaitais pas le vendre. La meilleure chose, c'était de l'ouvrir au public, ce qui n'a jamais été fait."

La façade en briques de Saint-Jean a été rénovée dans les années 2000.

Mariages, séminaires…

Le Cauchois a décidé de mettre à disposition cette propriété où il a tant de souvenirs - "des cabanes dans le parc, des rassemblements familiaux…" - pour l'organisation d'événements privés (mariages, séminaires…) mais aussi publics, comme une grande fête des plantes, au printemps, ou un dîner en blanc, au début de l'été. "Le but est d'ouvrir pour faire connaître la propriété, d'en faire un lieu de rencontres et permettre ainsi de la rénover."

Car entretenir un tel domaine coûte cher : taxe foncière, assurance, coûts énergétiques, petits et grands travaux… A commencer par l'aménagement paysager du parc, qui sera réalisé cet hiver, tout comme un rafraîchissement de la salle de réception de 200 places. "La toiture du château a été refaite dans les années 2000 tout comme la façade en briques de Saint-Jean, rénovée par mon père lui-même, précise Guillaume Le Ber. L'après-midi, la couleur sable ressort, avec des reflets dorés. Je suis toujours émerveillé par sa beauté."

Rendez-vous au printemps pour Jardins en fête Un premier rendez-vous ouvert au public est programmé, samedi 17 et dimanche 18 mai 2025, avec Jardins en fête. Pépiniéristes, horticulteurs, artisans du végétal ou maraîchers prendront place dans le parc du château pour des ventes, conférences ou ateliers. L'occasion de découvrir le parc du château d'Hougerville, réaménagé pour l'occasion.

Pratique. 766 route d'Hougerville à Colleville. Plus d'infos par mail à hougerville@gmail.com