Exposition. Des ex-voto de tous pays et de toutes les époques aux Pêcheries de Fécamp

Le musée des Pêcheries, à Fécamp, regroupe sur plusieurs niveaux de riches collections municipales : histoire de la pêche, Beaux‑Arts, ethnologie… Jusqu'au 31 août, l'exposition temporaire "Ex‑voto, figures du soin" explore les liens entre guérison et création. Un ex-voto est un objet placé dans un lieu saint, en remerciement d'un souhait exaucé. Dessins, films, sculptures et objets... Des pièces issues de l'Antiquité à nos jours sont exposées, dont des ex-voto de la chapelle Notre-Dame-du-Salut, fermée pour travaux. Des pièces du patrimoine du pays de Caux qui dialoguent dans un parcours d'art et d'anthropologie.

Pratique. Tous les jours, de 10h à 18h. 9€, gratuit pour les moins de 18 ans.