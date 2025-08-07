En ce moment Young Kids BROKEN BACK
Exposition. Des ex-voto de tous pays et de toutes les époques aux Pêcheries de Fécamp

Loisir. Le musée des Pêcheries à Fécamp propose jusqu'au 31 août une exposition intitulée "Ex-voto, figures du soin". Elle explore les liens entre guérison et création à travers divers médiums : dessins, films, sculptures, objets…

Publié le 07/08/2025 à 16h00 - Par Maëlys Blondel
Exposition. Des ex-voto de tous pays et de toutes les époques aux Pêcheries de Fécamp
Le belvédère des Pêcheries offre une vue superbe sur le port de Fécamp. - Célia Caradec

Le musée des Pêcheries, à Fécamp, regroupe sur plusieurs niveaux de riches collections municipales : histoire de la pêche, Beaux‑Arts, ethnologie… Jusqu'au 31 août, l'exposition temporaire "Ex‑voto, figures du soin" explore les liens entre guérison et création. Un ex-voto est un objet placé dans un lieu saint, en remerciement d'un souhait exaucé. Dessins, films, sculptures et objets... Des pièces issues de l'Antiquité à nos jours sont exposées, dont des ex-voto de la chapelle Notre-Dame-du-Salut, fermée pour travaux. Des pièces du patrimoine du pays de Caux qui dialoguent dans un parcours d'art et d'anthropologie.

Pratique. Tous les jours, de 10h à 18h. 9€, gratuit pour les moins de 18 ans. 

