[En images] Suisse normande. Valentin Pierre, le mécano qui redonne vie aux légendes

Economie. VP Factory est spécialisé dans la rénovation de véhicules anciens à Bretteville-sur-Laize. Immergez-vous dans cet univers qui prend soin de modèles mythiques du monde automobile.

Publié le 28/11/2025 à 09h30
[En images] Suisse normande. Valentin Pierre, le mécano qui redonne vie aux légendes
Tout seul pour gérer son entreprise, le mécanicien a déjà prévu des travaux sur sa structure de 400m2, avec une zone showcar et des bureaux, pour accueillir du personnel spécialisé notamment dans la carrosserie.

Ouvert depuis un an et demi, VP Factory s'occupe de véhicules anciens et de collection, à Bretteville-sur-Laize. Valentin Pierre, qui a donné ses initiales à la société, entend bien étendre son business et continuer à chouchouter ces voitures parfois vieilles d'un demi-siècle ou plus !

VP Factory s'occupe de la remise en marche et de la rénovation de véhicules anciens comme cette 2 CV qui ne demande qu'à connaître une deuxième jeunesse. Objectif : passer de la casse à la classe.

Une Volvo 480.

Comme dans un jeu vidéo

Les références sont bien présentes, avec un logo qui semble s'inspirer du jeu Gran Turismo, avec des lettres abstraites et une police reconnaissable. En entrant dans le garage, c'est comme s'il était temps de choisir une voiture pour participer à une course face à d'autres concurrents. A côté de mythiques Mazda RX7, 2 CV ou encore Mini Cooper, on retrouve une Peugeot 404 des années 1960, ou encore des BMW de différentes époques.

Valentin Pierre a l'opportunité de s'occuper de bijoux comme cette Pontiac "KITT" tout droit sortie de la série américaine K 2000. Evidemment, ce n'est pas l'originale, mais une réplique qu'un fan a décidé de rénover.

Ouvert depuis un an et demi, VP Factory s'occupe de véhicules anciens et de collection, à Bretteville-sur-Laize.

Valentin Pierre aime cette atmosphère comparée à celle des voitures modernes : "Les clients sont de vrais passionnés, et sont les plus heureux quand ils récupèrent leurs voitures", explique-t-il. Mais ce n'est pas sans effort qu'on entre dans ce milieu : "Sans électronique, il faut tout réapprendre. C'est comme si je travaillais dans un garage des années 80."

Alors qu'il travaillait sur des voitures modernes, il a préféré le côté original et authentique des anciennes. En un an d'activité, il en a restauré une quarantaine, tout en apprenant à faire "comme avant".

Ouvert depuis un an et demi, VP Factory s'occupe de véhicules anciens et de collection, à Bretteville-sur-Laize.

Pour découvrir ou redécouvrir ces voitures iconiques, un rassemblement mensuel est d'ailleurs organisé à Ouistreham-Riva-Bella, dimanche 30 novembre, entre 10h et 12h, sur l'esplanade Lofi.

Sa passion pour l'automobile l'a amené à rénover une Nissan Micra, en y accolant une bannière en référence au jeu japonais Gran Turismo. Il a ensuite emmené son bolide sur le mythique circuit allemand du Nürburgring.

Ouvert depuis un an et demi, VP Factory s'occupe de véhicules anciens et de collection, à Bretteville-sur-Laize.

VP Factory s'occupe de la remise en marche et de la rénovation de véhicules anciens comme cette 2 CV qui ne demande qu'à connaître une deuxième jeunesse. Objectif : passer de la casse à la classe. Valentin Pierre a l'opportunité de s'occuper de bijoux comme cette Pontiac "KITT" tout droit sortie de la série américaine K 2000. Evidemment, ce n'est pas l'originale, mais une réplique qu'un fan a décidé de rénover. Alors qu'il travaillait sur des voitures modernes, il a préféré le côté original et authentique des anciennes. En un an d'activité, il en a restauré une quarantaine, tout en apprenant à faire "comme avant". Sa passion pour l'automobile l'a amené à rénover une Nissan Micra, en y accolant une bannière en référence au jeu japonais Gran Turismo. Il a ensuite emmené son bolide sur le mythique circuit allemand du Nürburgring. Ouvert depuis un an et demi, VP Factory s'occupe de véhicules anciens et de collection, à Bretteville-sur-Laize. - Léo Besselievre Ouvert depuis un an et demi, VP Factory s'occupe de véhicules anciens et de collection, à Bretteville-sur-Laize. - Léo Besselievre Ouvert depuis un an et demi, VP Factory s'occupe de véhicules anciens et de collection, à Bretteville-sur-Laize. - Léo Besselievre Une Volvo 480.

[En images] Suisse normande. Valentin Pierre, le mécano qui redonne vie aux légendes
