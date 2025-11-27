Lisieux. Au moins 200 000 spectateurs par an : le projet d'un nouveau cinéma relancé

C'est un projet débattu à Lisieux depuis plusieurs décennies : celui de doter la ville d'un nouveau cinéma, moderne. "Cela fait au moins 23 ans que l'on parle d'un multiplexe ici", confirme le maire Sébastien Leclerc. Le projet semble relancé pour de bon, avec un appel à manifestation d'intérêt annoncé en conseil municipal le lundi 24 novembre, et ouvert le 1er décembre. "Cela ressemble à un appel d'offres très très ouvert : des entreprises du cinéma pourront nous faire des propositions en suivant un cahier des charges que nous avons défini."

Quadrupler la fréquentation du cinéma

Ce nouveau cinéma, dont l'architecture devra respecter le patrimoine lexovien, se composera de sept à neuf salles, et sera situé sur le site de l'ancien garage Citroën, en face de l'hôpital, sur un terrain vendu par la ville. "Les études démontrent que les multiplexes de centre-ville fonctionnent bien", appuie l'édile.

Aujourd'hui, le Royal, seul cinéma vieillissant de la commune après la fermeture du Majestic, enregistre entre 50 000 et 60 000 spectateurs par an. L'étude commanditée auprès d'un cabinet privé affirme que le futur multiplexe de Lisieux attirera au minimum 200 000 personnes par an. Et la zone de chalandise est vaste, allant jusqu'à 30 minutes autour de la ville augeronne en voiture. "C'est une vraie source d'attractivité, car on s'imagine que les clients qui viendront voir des films, seront aussi clients dans nos commerces", espère le maire.

Un multiplexe ouvert dans deux ans ?

Les intéressés ont jusqu'à la fin du mois de janvier pour se placer sur l'appel à manifestation d'intérêt. Les gros opérateurs comme l'UGC ou le Pathé sont-ils attendus ? "Je ne sais pas s'ils viendraient, on verra", répond simplement Sébastien Leclerc. S'ouvrira ensuite une phase d'analyse, d'auditions, de négociations, avant un choix prévu durant le printemps. Une ouverture du cinéma fin 2027 est espérée, voir début 2028. "Nous n'avons jamais été aussi près d'avoir un nouveau cinéma. Il est temps que nous sauvions le 7e art à Lisieux et que nous lancions le multiplexe", conclut le maire.