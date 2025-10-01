Lisieux. L'incendie du Majestic serait d'origine humaine : la police lance un appel à témoins

Un important incendie avait touché le centre-ville de Lisieux samedi 20 septembre. Le cinéma désaffecté Le Majestic était en proie aux flammes, nécessitant la présence de jusqu'à 91 soldats du feu et 20 engins sur place.

D'origine criminelle ?

Après avoir sécurisé les lieux, les policiers se sont attachés à mener l'enquête sur l'origine du feu. Dix jours plus tard, il semblerait que cet incendie soit d'origine humaine. La piste accidentelle ne semble pas être l'hypothèse la plus plausible.

Après des constatations techniques et une enquête de voisinage, les forces de l'ordre passent à l'étape supérieure. Un appel à témoins est lancé. Si vous avez vu des mouvements suspects de personnes en direction du cinéma ou dans la rue Aristide Briand, vers 13h30 ou 14h ce samedi 20 septembre, vous êtes encouragés à vous manifester, en appelant notamment le commissariat au 02 31 15 86 50.