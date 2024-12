Seine-Maritime. "Je sais qui a tué ce jeune homme" : un appel anonyme pourrait tout changer dans l'affaire Slymane Lerouge

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2023, Slymane Lerouge, 25 ans, jeune papa d'un garçon de 8 ans, trouve la mort dans un incendie qui ravage son appartement situé sous les combles, à Caudebec-lès-Elbeuf en Seine-Maritime. Il est 5h40 lorsque les flammes emprisonnent le jeune homme. Les pompiers interviennent rapidement, mais le pire est déjà arrivé. Slymane Lerouge meurt intoxiqué par les fumées. Ce matin-là, Esther Lerouge, sa mère, reçoit un appel glaçant d'un ami de son fils : "L'immeuble est en feu." Elle se précipite avec Eva, sa fille, pour découvrir trois rues bloquées par des camions de pompiers. Sur place, elles espèrent encore. "Les pompiers avaient fait l'appel. Tous les locataires répondaient présents, sauf mon fils."

Les analyses ADN confirmeront : le corps retrouvé sous les décombres est bien celui de Slymane Lerouge. Mais ce qui aurait pu être un accident tragique se révèle rapidement être un incendie d'origine criminelle. Et les questions s'accumulent.

Les photos de l'incendie prises au matin. L'appartement de Slymane Lerouge était tout en haut, sous les combles. - M6

Une soirée sous tension

L'émission "Appel à témoins", diffusée lundi 16 décembre sur M6, revient longuement sur cette nuit fatidique. Au premier étage de l'immeuble, une fête bruyante, sous fond d'alcool et de drogues, bat son plein. Plusieurs voisins appellent la police pour tapage nocturne. La soirée se termine vers 5h. Quarante minutes plus tard, les flammes se déclarent dans des poubelles situées dans le hall de l'immeuble.

Slymane Lerouge, qui n'était pas proche des occupants de cette fête, serait-il descendu pour leur demander de baisser la musique ? Selon un témoignage rapporté par un appel, il aurait été menacé : "Si tu reviens, ça va mal se terminer pour toi." Un voisin, présent à la soirée, est décrit comme une figure inquiétante, un pyromane. "Il apprendrait même à ses enfants à mettre le feu", souffle un témoin anonyme. Mais ce n'est pas tout.

Une famille qui enquête seule

Face aux lenteurs de l'enquête, Esther et Eva Lerouge mènent leur propre investigation. Elles interrogent les voisins, recueillent des confidences, malgré les menaces. "Quand je me suis entretenue avec les protagonistes, ils m'ont dit qu'ils avaient été menacés. Ils m'ont donné des noms." Des noms que les autorités semblent tarder à prendre au sérieux.

Esther Lerouge s'inquiète d'une démolition imminente de l'immeuble, qui pourrait effacer des indices essentiels. "Ma plus grande crainte, c'est qu'on puisse démolir cet immeuble sans savoir." Le combat est aussi celui d'une grand-mère pour son petit-fils, qui a perdu son père à 8 ans. "C'est sûrement le plus fort d'entre nous. Il dit que pour ne pas nous faire plus de mal, il pleure à l'intérieur, il pleure dans sa tête."

Des pistes qui sèment le trouble

L'émission de lundi soir fait émerger plusieurs hypothèses. Une spectatrice anonyme, en direct et la voix déformée, raconte qu'un homme aurait avoué le meurtre de Slymane Lerouge à une amie, évoquant une histoire d'argent et une bagarre qui aurait mal tourné : "Je sais qui a tué ce jeune homme". Julien Courbet insiste pour vérifier la crédibilité de ce témoignage. Selon elle, "il a dit qu'il lui avait donné plein de coups". Une révélation qui bouleverse Esther Lerouge : "Je ne vois pas du tout qui ça peut être."

Une autre piste revient avec insistance : celle d'un incendie qui ne visait pas la victime. Là encore, des témoignages existent, mais les familles dénoncent un manque d'écoute. L'émission promet de "creuser" ces éléments, espérant que la vérité finira par émerger.

Un appel à la solidarité

Pour Esther et Eva Lerouge, cette soirée télévisée est un cri d'alarme. Un numéro vert a été mis en place : 0800 10 11 21, ainsi qu'une adresse mail (appelatemoins@m6.fr). Chaque témoignage compte. Car derrière les flammes et les décombres, il y a une famille qui refuse d'abandonner. "Je me dis qu'au moins, justice sera faite", espère Esther Lerouge.