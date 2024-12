"Appel à Témoins". M6 relance l'enquête sur la mystérieuse mort de Slymane Lerouge, jeune papa de 25 ans, en Seine-Maritime

Lundi 16 décembre à 21h10, M6 diffusera un numéro inédit de son émission "Appel à témoins", présentée par Julien Courbet. Cette émission, entièrement consacrée aux disparitions et affaires criminelles non résolues, invite les téléspectateurs à contribuer à la résolution de ces drames en apportant de nouveaux éléments. En compagnie d'experts – enquêteurs, procureurs et avocats – et de familles endeuillées, l'émission met en lumière des "cold cases" ainsi que des disparitions inquiétantes.

Une mort mystérieuse à Caudebec-lès-Elbeuf

Parmi les affaires de cette première édition, un drame survenu en Seine-Maritime attire particulièrement l'attention : la mort de Slymane Lerouge, jeune papa de 25 ans, dans un incendie mystérieux. Le 1er août 2023, un feu dévastateur ravage l'appartement du jeune père à Caudebec-lès-Elbeuf. Après plusieurs mois d'investigation, la police établit que l'incendie est d'origine criminelle. Le feu aurait été allumé dans des poubelles situées dans le hall de l'immeuble, mais de nombreuses questions demeurent : que s'est-il passé dans la nuit du 31 juillet au 1er août ? Qui est responsable de cette tragédie ?

La mère de Slymane Lerouge, Esther, désire ardemment connaître la vérité. Elle a elle-même mené une enquête parallèle et souhaite faire toute la lumière sur cette affaire. Les témoins mentionnent une fête bruyante organisée chez un voisin le soir du drame, où des disputes et des menaces auraient éclaté. De plus, un de ses voisins de palier a disparu sans laisser de trace après l'incendie. Une autre piste évoque une vengeance amoureuse, un ex-compagnon jaloux d'une relation de Slymane Lerouge, qui aurait exprimé sa joie à l'annonce du décès.

Comment aider à résoudre l'affaire ?

Les téléspectateurs sont invités à participer à la recherche de la vérité en appelant le numéro vert mis à leur disposition : 0800 10 11 21 ou en envoyant un mail à appelatemoins@m6.fr. Le standard sécurisé sera ouvert tout au long de l'émission pour recevoir les témoignages. Si des informations pertinentes sont partagées, elles seront immédiatement transmises en direct à Julien Courbet et aux experts présents sur le plateau.

L'émission sera animée sous l'autorité de Jacques Dallest, ancien procureur de la République, et s'appuiera sur l'expertise de médecins légistes et d'avocats. Le soutien de l'ARPD (Assistance et recherche des personnes disparues) renforcera la collecte d'informations grâce à un réseau d'anciens policiers et gendarmes.