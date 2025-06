Affaire Valérie Belhache. Elle disparaît en plein centre du Havre : 20 ans après, l'enquête relancée par un témoignage de ses parents

Le 19 février 2005, Valérie Belhache, une jeune femme de 24 ans, disparaît brutalement en plein centre du Havre. Depuis, plus aucun signe de vie.

Disparition de Valérie Belhache au Havre : une affaire relancée 20 ans après

Vingt ans plus tard, ses parents refusent d'abandonner. Dans une vidéo publiée début juin sur la chaîne YouTube de Marine B., en lien avec l'association ARPD Normandie, un nouvel appel à témoins est lancé.

Une vidéo pour relancer l'enquête sur la disparition de Valérie

Ce documentaire retrace avec précision l'affaire Valérie Belhache. Le montage donne la parole aux proches, relaye les faits connus et partage les témoignages disponibles.

Sous la vidéo, un commentaire signé des parents de Valérie attire immédiatement l'attention :

"Nous sommes les parents de Valy. Mille fois merci à Marine pour ce travail exceptionnel et pour sa gentillesse. Merci aux enquêteurs normands pour leur compétence et leur empathie. Merci à tous ceux qui nous souhaitent ici bon courage."

Les parents y répondent également aux nombreuses interrogations des internautes : ADN enregistré, zones jamais fouillées près de l'hôpital, demandes de remontée des appels téléphoniques ignorées, traitement médical contesté… L'objectif : susciter une nouvelle vague de témoignages.

20 ans après, un appel à témoins au Havre lancé par ses parents. - ARPD

Une disparition inquiétante et un passé marqué par la souffrance

Valérie Belhache, fille unique née à Barfleur, avait un tempérament instable depuis l'adolescence. Ses parents soupçonnent un trouble bipolaire. Après plusieurs années en Belgique, elle revient en France en 2002 et s'installe au Havre.

Si en apparence, tout allait bien (des parents aimants, une vie sociale active, une passion pour la danse), sa santé mentale se dégrade début 2005. Le 8 février, elle tente de mettre fin à ses jours. Elle est alors prise en charge à l'hôpital Flaubert, dans le service Guy de Maupassant. Le 19 février, alors qu'elle dispose d'une permission de sortie, elle disparaît. Son compagnon, Dimitri, arrive trop tard : Valérie est déjà partie. Sa valise, ses papiers, son argent sont restés dans sa chambre. Elle aurait pris son téléphone.

L'enquête initiale : un espoir vite refroidi

Les parents de Valérie sont très vite confrontés à une forme de désintérêt des autorités. Parce qu'elle est majeure, on leur explique qu'elle a le droit de disparaître. "Elle reviendra d'elle-même", leur dit-on. Ils sont même encouragés à fouiller eux-mêmes son appartement.

Ils y trouvent un carnet intime décrivant un profond mal-être, mais surtout une relation toxique et violente avec un certain Steve, un ex-compagnon belge. Ce dernier est décrit comme jaloux, violent, dominateur. Valérie aurait subi des humiliations en public, des coups, des menaces. La rupture, en mai 2004, n'a pas mis fin au harcèlement : appels, messages incessants, changement de numéro… Tout cela est consigné dans le journal.

Un extrait du journal intime de Valérie. - Vidéo de Marine B.

Témoignages, fausses pistes et signalements troublants

Dans les mois et années qui suivent, plusieurs signalements sont rapportés au Havre, certains évoquant une jeune femme ressemblant à Valérie. Même ses parents ont cru la reconnaître… pour finalement réaliser leur erreur. Son professeur de sport affirme, lui, l'avoir vue le lendemain de sa disparition, en bas de chez elle, entourée de jeunes gens non identifiés.

Mais aucune piste concrète. Aucun témoignage déterminant. L'affaire reste figée.

L'ARPD Normandie, un soutien précieux pour les familles

L'association Assistance et recherche de personnes disparues (ARPD) et sa branche normande accompagnent désormais les proches de Valérie. Constituée de bénévoles, l'ARPD aide à relayer les appels à témoins, mène des enquêtes de proximité et diffuse les avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Un appel au public : "Il est encore temps de parler"

Dans la vidéo, les parents de Valérie livrent un message poignant :

Le père : "Après plus de 20 ans de recherches, aucune piste n'a amené de résultat concret. Notre Valy n'était pas capable, vu son état de santé mentale à l'époque, de disparaître sans l'aide de quelqu'un. Il existe de façon certaine au moins une personne qui sait ce qui s'est réellement passé. Il faut que ces personnes puissent parler aujourd'hui, et c'est possible via le formulaire anonyme. C'est une véritable torture pour nous, une torture qui dure depuis 20 ans."

La mère : "Valy, ne pas savoir, c'est ce qu'il y a de pire. On imagine tout, et surtout son enfant en train de souffrir. Il y a tant de perversité dans ce monde. Je leur en veux : à la police, aux médecins…"

Les parents de Valérie Belhache livrent un témoignage et un appel à témoins lourd d'émotion. - Vidéo de Marine B.

Vous avez vu ou reconnu Valérie ? Voici comment témoigner

Aujourd'hui, Valérie Belhache aurait 45 ans. Au moment de sa disparition, elle mesurait 1m65, avait les cheveux châtains, les yeux marron, une cicatrice au sein gauche, un tatouage floral tribal sur la hanche gauche, un piercing au nombril et portait quatre boucles à chaque oreille.

Le moindre souvenir, la moindre intuition peut faire la différence. Comme le rappelle Marine B. :

"Ils ont tout fait. Si vous pensez à quelque chose, si vous vous dites : "Est-ce que ça, ça a été fait ?", dites-vous que oui. Ils ont tout essayé. Et surtout, ils n'ont jamais arrêté leur combat."

Un formulaire anonyme est accessible ICI pour transmettre toute information, même infime.