Le Havre. Psychiatrie : bientôt un pôle enfants et adultes tout neuf à Flaubert

C'est un projet majeur pour la santé mentale : au Havre, une nouvelle structure de psychiatrie et pédopsychiatrie universitaire verra le jour fin 2023, sur le site de l'hôpital Flaubert. Un projet estimé à 23 millions d'euros, en partie financés par le Ségur de la santé.

Pour les petits et les grands

Cet espace regroupera d'un côté le Phare, différentes unités dédiées aux enfants actuellement dispersées sur plusieurs sites (CMP Charcot, CMP Odyssée…). On y trouvera notamment un hôpital de jour pour les 3-7 ans et un autre pour les 7-12 ans, l'unité de consultation Le P'tit Hans pour les 0-3 ans, l'équipe territoriale d'aide au diagnostic autistique, une unité mobile de soin.

Les services addictologie et qui accueillent les patients anxiodépressifs bénéficieront de jardins protégés. - Patriarche

Les services adultes seront regroupés au sein d'un pôle baptisé Liberté. Il comprendra des équipes mobiles et deux unités d'hospitalisation déjà existantes sur le site Flaubert, dans des locaux obsolètes. Chambres avec douche, salles de réunion, espaces extérieurs protégés pour l'addictologie et le service des patients anxiodépressifs… "On va enfin accéder à un bâtiment avec des normes de confort normales, lumineux, avec plus d'humanité", se réjouit Olivier Legat, chef du pôle de psychiatrie.

Manque de personnel

Le médecin pointe cependant le manque de personnel médical et paramédical qui persiste dans le secteur de la psychiatrie. Sur ce plan, la situation s'améliore, assure Martin Trelcat, directeur du Groupe hospitalier du Havre : "Depuis quatre ans, nous avons créé plus d'une trentaine de postes. Avec le projet territorial de santé mentale, ce sont 18 postes supplémentaires qui ont été créés fin 2021. Chez les médecins, quinze médecins ont été recrutés."

La surface totale du site est de 8 400 m2. - Patriarche

Parallèlement à la nouvelle structure lancée cette semaine sur Flaubert, l'hôpital Pierre Janet va connaître lui aussi d'importants travaux de modernisation. Le chantier débute par les urgences psychiatriques, avant les pavillons Boréal, Alizé et Caravelle entièrement rénovés d'ici 2028.