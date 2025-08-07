Handball. Toutes les places pour le huitième de finale de coupe de France des Vikings de Caen parties en 8 minutes

8 minutes ! Voilà le temps, record, qu'il aura fallu aux Vikings de Caen pour vendre toutes les places grand public du match du mardi 2 septembre prochain ce jeudi 7 août. Le temps rend hommage au parcours des Normands la saison dernière, et à l'adversaire de cette rencontre de huitième de finale de coupe de France.

Les Vikings accueillent à 20h30, à la maison, dans le chaudron du palais des sports de Caen la Mer, l'équipe du Paris Saint-Germain. Les Caennais, qui évoluent en Proligue, la deuxième division nationale, vont affronter un club qui évolue, lui, en Liqui Moly Starligue (première division), a déjà six coupes de France, champion de France en titre, et qui brillent régulièrement sur la scène européenne. Un sacré adversaire qui compte dans ses rangs les internationaux français Luka Karabatic et Mathieu Grébille. Il y a aussi l'Espagnol Ferrán Solé Sala (double champion d'Europe) ou le Danois Jannick Green (champion olympique 2016).