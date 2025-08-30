Handball. Les Vikings de Caen face aux stars du PSG : "C'est une chance de les affronter"

Après avoir terminé la saison passée par une défaite à Sélestat, les privant de l'accession en Starligue, les Vikings de Caen débutent ce nouvel exercice par un véritable match de gala. Les handballeurs normands accueillent le Paris-Saint-Germain, mardi 2 septembre au Palais des Sports, à l'occasion du premier tour de Coupe de France. Idéal comme premier match officiel ? Difficile à dire. Mais une chose est certaine, ce n'est pas une rencontre comme les autres : "C'est un plaisir de pouvoir affronter les meilleurs joueurs et l'une des meilleures équipes au monde dans notre Palais des Sports. C'est très sympa pour nos supporters, mais c'est plus une fin de préparation pour nous", explique Sébastien Quintallet, l'entraîneur des Vikings.

"C'est comme un entraînement,

face à ce qui se fait de mieux"

Pour les joueurs, affronter le PSG est un beau challenge, presque une mission impossible : "C'est comme un entraînement, avec plein de gens face à ce qui se fait de mieux. Qu'est-ce que l'on va être capable de faire contre eux ? On va faire le maximum, et ça va nous permettre de travailler tous les secteurs du jeu", confie le coach.

Cette rencontre, qui s'annonce presque comme une mission impossible, va obliger l'équipe "à s'engager à 100%. C'est une chance de les affronter, mais sincèrement, l'objectif est ailleurs. Nous voulons surtout réussir notre premier match de championnat face à Saran, le samedi qui suit", explique Sébastien Quintallet. Le coach souhaite se concentrer sur la saison de Proligue avec un effectif remanié, renforcé par six nouvelles recrues.

Quoi qu'il en soit, cette rencontre crée un véritablement engouement chez les supporters qui seront nombreux au Palais des Sports.