Handball. Les Vikings de Caen face aux stars du PSG : "C'est une chance de les affronter"

Sport. Mardi 2 septembre, en Coupe de France, les Vikings accueillent le PSG, l'une des meilleures équipes du monde.

Publié le 30/08/2025 à 11h00
Handball. Les Vikings de Caen face aux stars du PSG : "C'est une chance de les affronter"
Le PSG en Coupe de France, un adversaire de taille pour peaufiner la préparation des Vikings de Caen.

Après avoir terminé la saison passée par une défaite à Sélestat, les privant de l'accession en Starligue, les Vikings de Caen débutent ce nouvel exercice par un véritable match de gala. Les handballeurs normands accueillent le Paris-Saint-Germain, mardi 2 septembre au Palais des Sports, à l'occasion du premier tour de Coupe de France. Idéal comme premier match officiel ? Difficile à dire. Mais une chose est certaine, ce n'est pas une rencontre comme les autres : "C'est un plaisir de pouvoir affronter les meilleurs joueurs et l'une des meilleures équipes au monde dans notre Palais des Sports. C'est très sympa pour nos supporters, mais c'est plus une fin de préparation pour nous", explique Sébastien Quintallet, l'entraîneur des Vikings.

"C'est comme un entraînement,
face à ce qui se fait de mieux"

Pour les joueurs, affronter le PSG est un beau challenge, presque une mission impossible : "C'est comme un entraînement, avec plein de gens face à ce qui se fait de mieux. Qu'est-ce que l'on va être capable de faire contre eux ? On va faire le maximum, et ça va nous permettre de travailler tous les secteurs du jeu", confie le coach.

Cette rencontre, qui s'annonce presque comme une mission impossible, va obliger l'équipe "à s'engager à 100%. C'est une chance de les affronter, mais sincèrement, l'objectif est ailleurs. Nous voulons surtout réussir notre premier match de championnat face à Saran, le samedi qui suit", explique Sébastien Quintallet. Le coach souhaite se concentrer sur la saison de Proligue avec un effectif remanié, renforcé par six nouvelles recrues.

Quoi qu'il en soit, cette rencontre crée un véritablement engouement chez les supporters qui seront nombreux au Palais des Sports.

Quel engouement !

Accueillir le Paris-Saint-Germain provoque une vraie émulation chez les supporters caennais.

Un temps record

Depuis l'annonce de la rencontre, le 10 juillet, les supporters des Vikings n'attendent que ça. Et lorsque la billetterie grand public a ouvert ses portes le 6 août, il n'a fallu que huit petites minutes pour remplir le Palais des Sports.

Une chance pour tout le monde

Cet engouement n'est pas négligeable pour Sébastien Quintallet, entraîneur caennais : "Pour le moment, il n'y a que la Coupe qui peut nous permettre d'accueillir le Paris-Saint-Germain, chez nous à Caen, en Normandie, donc c'est super d'avoir une telle affiche. C'est une chance pour tout le monde, même si on pouvait tomber contre un autre adversaire tout aussi sympa."

Un exploit grâce au public ?

Cette affiche, c'est David contre Goliath, le Paris-Saint-Germain étant finaliste de l'édition précédente et vainqueur de la dernière saison de Starligue. Mais tout est possible et le coach compte bien sur le public bouillant du Palais des Sports pour transcender les siens.

