En ce moment OVER MY SHOULDER MIKE AND THE MECANICS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg-en-Cotentin. Contre le Black Friday, Le Petit Vapoteur reverse 727 870 euros à des associations avec ses Black Fairdays

Economie. Le Petit Vapoteur à Cherbourg-en-Cotentin a mené son opération solidaire qui transforme un achat en don. Plus de 700 000 euros ont été collectés.

Publié le 01/12/2025 à 10h11 - Par Thierry Valoi
Cherbourg-en-Cotentin. Contre le Black Friday, Le Petit Vapoteur reverse 727 870 euros à des associations avec ses Black Fairdays
Olivier Dréan et Tanguy Gréard, cofondateurs du Petit Vapoteur à Cherbourg-en-Cotentin. - Le Petit Vapoteur

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Du 21 au 28 novembre, Le Petit Vapoteur a lancé la 8ᵉ édition de ses Black Fairdays, cette opération solidaire qui transforme chaque achat en don. Malgré un contexte difficile pour la filière de la vape, 727 870 euros ont été collectés cette année pour soutenir 7 associations.

Déjà 3,5 millions d'euros reversés

Depuis 2018, ce sont désormais 3,5 millions d'euros qui ont été reversés grâce à cet événement. La philosophie reste claire : "redistribuer, c'est mieux consommer", selon les fondateurs de la marque cherbourgeoise. Pendant huit jours, 5€ ont été reversés pour chaque commande, en boutique ou en ligne, afin de donner du sens à la consommation et encourager une démarche responsable. La totalité des dons sera remise à 7 associations le 11 décembre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg-en-Cotentin. Contre le Black Friday, Le Petit Vapoteur reverse 727 870 euros à des associations avec ses Black Fairdays
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple