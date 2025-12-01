Cherbourg-en-Cotentin. Contre le Black Friday, Le Petit Vapoteur reverse 727 870 euros à des associations avec ses Black Fairdays

Du 21 au 28 novembre, Le Petit Vapoteur a lancé la 8ᵉ édition de ses Black Fairdays, cette opération solidaire qui transforme chaque achat en don. Malgré un contexte difficile pour la filière de la vape, 727 870 euros ont été collectés cette année pour soutenir 7 associations.

Déjà 3,5 millions d'euros reversés

Depuis 2018, ce sont désormais 3,5 millions d'euros qui ont été reversés grâce à cet événement. La philosophie reste claire : "redistribuer, c'est mieux consommer", selon les fondateurs de la marque cherbourgeoise. Pendant huit jours, 5€ ont été reversés pour chaque commande, en boutique ou en ligne, afin de donner du sens à la consommation et encourager une démarche responsable. La totalité des dons sera remise à 7 associations le 11 décembre.