Quincampoix. Un homme retrouvé mort dans sa voiture accidentée sur l'A28

Un automobiliste a été retrouvé mort dans sa voiture accidentée, lundi 1er décembre, sur l'A28. Les secours ont été prévenus vers 3h30. Une voiture accidentée se trouvait dans le fossé, sur l'autoroute A28 au PK90, dans le sens Abbeville vers Rouen, peu avant l'aire de Quincampoix.

Les secours n'ont pas pu le réanimer

A l'intérieur se trouvait un homme de 56 ans en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation d'une équipe du SMUR, l'homme est mort. L'intervention a mobilisé douze pompiers et cinq engins.