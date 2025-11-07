Près de Rouen. Accident sur l'A13 entre une voiture et un poids lourd, un jeune conducteur en urgence absolue

Un terrible accident s'est produit sur l'autoroute A13 à hauteur de Oissel, vendredi 7 novembre vers 4h. Dans le sens Paris vers Caen, une voiture et un poids lourd se sont percutés.

Désincarcéré de son véhicule

Le conducteur de la voiture, âgé de 27 ans, a dû être désincarcéré de son véhicule. Il a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen en urgence absolue. Le chauffeur du poids lourd, un homme de 70 ans, a été légèrement blessé et lui aussi transporté vers le CHU.

L'intervention a mobilisé 24 sapeurs-pompiers et dix engins.