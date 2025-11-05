Seine-Maritime. Trois blessés après un carambolage sur l'A29

Un carambolage s'est produit sur l'A29, mardi 4 novembre vers 18h, à hauteur de Parc-d'Anxtot en direction du Havre. Une voiture, un utilitaire et un poids lourd se sont percutés.

Une équipe du Smur s'est rendue sur place pour prendre en charge les victimes. On déplore trois blessés légers (des hommes de 28,31 et 56 ans). Ils ont été transportés vers l'hôpital Monod du Havre. Un jeune homme de 20 ans, impliqué dans l'accident, est indemne et laissé sur place.

L'intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers et 5 engins. Le temps de l'intervention des secours, la circulation s'est faite sur une seule voie.