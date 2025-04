Seine-Maritime. Quatre femmes blessées dans un accident entre une voiture et un minibus sur l'A29

Ce samedi 26 avril, un accident s'est produit entre une voiture et un minibus vers 10h45 sur la bretelle d'insertion sur l'A29 dans le sens Amiens-Le Havre au niveau de la commune Baons-Le-Comte en Seine-Maritime. Quatre femmes ont été blessées, elles ont été transportées à l'hôpital.

14 pompiers sur place

Selon les pompiers, 13 personnes ont été impliquées dans cet accident. Parmi elles, quatre femmes âgées de 60, 52, 59 et 52 ans ont été transportées au CHU de Rouen et une autre au centre hospitalier de Lillebonne. Trois adultes et un enfant de neuf ans ont été examinés par les secours. Ils n'ont finalement pas été conduits à l'hôpital, ont indiqué les secours.

14 pompiers se sont rendus sur place ainsi que la gendarmerie et le dépanneur a procédé à l'enlèvement du minibus accidenté. L'intervention a pris fin vers 14h.