Près de Bolbec. Une voiture fait plusieurs tonneaux sur l'A29 et finit sur le côté

Un accident s'est produit sur l'autoroute A29, ce lundi 9 juin vers 8 h 30. Alors qu'elle roulait dans le sens Amiens - Le Havre, une voiture a fait plusieurs tonneaux à hauteur de Rouville et a fini sa course sur le côté. Bilan : 4 personnes ont été transportées à l'hôpital. Une femme et un homme, respectivement âgés de 27 et 37 ans, ont été légèrement blessés. Deux enfants en bas âge, d'un an et demi et 3 ans, étaient également à bord du véhicule. Ils n'avaient aucune blessure apparente, selon les pompiers.