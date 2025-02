Seine-Maritime. Accident sur l'A150 : Quatre personnes transportées à l'hôpital, dont deux grièvement blessées

Un grave accident vendredi 7 février. Peu avant 22h, les pompiers sont intervenus sur l'A150 dans le sens Rouen-Yvetot près de la commune de Déville-lès-Rouen, pour un accident de la route impliquant deux voitures. Quatre personnes ont été blessées dont deux grièvement.

Deux blessés graves

Ce soir-là, une victime a été éjectée de l'un des véhicules. "En urgence absolue", elle a été prise en charge par les pompiers. Une seconde victime a aussi été extraite du véhicule "ayant fait des tonneaux". Il s'agissait d'une femme de 20 ans et d'un homme de 22 ans. Deux autres personnes se trouvaient dans le second véhicule au moment de l'accident, deux hommes de 21 et 24 ans, qui ont été légèrement blessés. Tous ont été transportés au CHU de Rouen.

Au total, 20 pompiers sont intervenus.