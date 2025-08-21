Eure. Une fillette de 2 ans meurt, percutée accidentellement par sa maman

Un drame s'est produit mercredi 20 août, rue Lucien Querey à Bernay. Vers 14h, une mère de famille a heurté accidentellement sa petite fille de 2 ans alors qu'elle rentrait sa voiture dans son garage. Un hélicoptère s'est rendu sur zone et une équipe du Smur a tenté de réanimer l'enfant, mais sans succès.

Deux enfants témoins

Une cellule psychologique a été mise en place pour prendre en charge les parents et deux enfants témoins de l'accident.

Une enquête ouverte

Rémi Coutin, procureur d'Evreux, précise "qu'une enquête de flagrance du chef d'homicide involontaire a été ouverte, confiée à la gendarmerie de Bernay".

