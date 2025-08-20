En ce moment COME AS YOU ARE NIRVANA
Près de Bayeux. Collision entre deux jeunes motards de 15 et 17 ans

Sécurité. Un accident est survenu mardi 19 août dans l'après-midi. Deux adolescents à moto sont entrés en collision à Ellon. L'un d'eux a été transporté en urgence à l'hôpital de Bayeux.

Publié le 20/08/2025 à 09h45 - Par Elvire Alix
L'une des victimes, un adolescent de 17 ans, a été transportée par les pompiers à l'hôpital de Bayeux.

Un accident entre deux motards est survenu mardi 19 août en fin d'après midi, à Ellon dans le sud de Bayeux dans le Calvados.

Deux adolescents impliqués dans le choc

Deux adolescents sont entrés en collision. L'une des victimes, un adolescent de 17 ans, a été transportée en urgence à l'hôpital de Bayeux. L'autre pilote du deux-roues, un adolescent de 15 ans, est resté sur place, pris en charge par les gendarmes.

