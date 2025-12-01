Condé-sur-Sarthe. Il réalise sa 6e prise d'otages en prison : il est encore condamné

Le procès de Francis Dorffer s'est achevé vendredi 28 novembre aux assises du Calvados. Il devra purger la même peine que celle obtenue en première instance au tribunal d'Alençon en septembre 2024.

Deux otages

Le 11 juin 2019, il avait pris en otage deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe, un homme aujourd'hui en retraite et une jeune stagiaire qui était là depuis quelques semaines. Il voulait changer de prison afin de se rapprocher de sa famille. Le Raid était intervenu et l'homme plus âgé, qui était diabétique, avait été libéré à 23h15. Sa collègue sortira à 0h18 après que le preneur d'otage ait eu la promesse qu'il serait transféré.

Actuellement, il est à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. L'avocate de la partie civile venue d'Alençon a plaidé au nom des deux victimes. Elle a rappelé combien ils avaient été touchés par les faits. L'accusé cachait quelque chose dans ses poings et leur avait dit qu'il avait des explosifs. Son collègue masculin se reproche de ne pas avoir su protéger la jeune stagiaire. Un an après il avouait : "Je ne me sens plus le même homme" et s'interrogeait "où avons-nous failli ?"

Il doit déjà sortir de prison en 2060

L'avocat général explique combien Francis Dorffer est dangereux. Il doit être sévèrement condamné pour cette nouvelle prise d'otages. C'est la sixième qu'il commet. Il remarque que les deux victimes ont montré beaucoup de courage. Il martèle, "Francis Dorffer est un voleur, un menteur, un violeur, un meurtrier, un toxicomane, et un preneur d'otages. Il a du mal à gérer la frustration et rejette la faute sur les autres." Il réclame 15 ans de prison. Pour l'avocat de la défense, une longue peine n'a pas de sens. Actuellement, il doit ressortir en 2060. Il aura alors 76 ans. Après délibération, le verdict est tombé. Francis Dorffer est condamné à 8 ans de prison. Il devra indemniser les victimes. Une provision de 7 000€ leur est accordée. Les dédommagements sont renvoyés sur intérêts civils le 15 juin 2026..