Conso. Primée au niveau national, cette chocolaterie normande fait certains des meilleurs chocolats du pays : découvrez où les déguster

C'est une petite boutique de Falaise qui a créé la surprise à Paris, le 29 octobre. A sa place au milieu des plus grands noms du cacao, Rémi Chapuis, artisan chocolatier normand, est monté sur scène pour recevoir deux des distinctions les plus respectées du métier : une tablette d'or et un Award de la Maîtrise.

Des récompenses qui propulsent une chocolaterie dans le club très fermé des meilleures de France.

Des créations qui ont bluffé les experts

Le Club des Croqueurs de Chocolat, référence absolue en France, a goûté quatre de ses créations. Et leur verdict a été sans appel.

Sur Facebook, Rémi Chapuis raconte :

Des associations surprenantes, des parfums maîtrisés, un équilibre que les jurés ont salué.

Et surtout un travail de fond, mené depuis plusieurs années. Rémi Chapuis le dit lui-même :

"Cet AWARD, c'est l'aboutissement d'un travail de longue date sur le goût, l'équilibre, le choix de nos matières premières !"

Un artisan déjà reconnu dans le monde sucré

Avant même ce doublé, Rémi Chapuis s'était déjà fait un nom.

Sélectionné parmi les 110 meilleurs pâtissiers de France par le Gault & Millau et le Bottin Gourmand, intronisé à l'Académie Culinaire de France, lauréat du concours MAAF Goût et Santé…

Autant de distinctions qui placent le couple Chapuis parmi les artisans les plus respectés du pays.

Où goûter ces chocolats parmi les meilleurs de France ?

Bonne nouvelle : pas besoin d'aller à Paris.

Toutes les créations récompensées sont disponibles à Falaise, dans leur boutique située : 21 rue de la Pelleterie, 14 700 Falaise

Rocher praliné noisettes, ganache exotique, praliné au curry noir… Les gourmands font déjà la queue pour y goûter.

Et vu la réputation que la chocolaterie est en train de prendre, il vaut mieux s'y rendre rapidement ! Leur site internet est à retrouver ici.