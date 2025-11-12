En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Le meilleur sandwich du monde a été élu… et son ingrédient star vient de Normandie

Insolite. Le célèbre guide Time Out a sacré le meilleur sandwich du monde : un simple jambon-beurre parisien. Mais derrière cette victoire tricolore, se cache une touche bien de chez nous… un ingrédient (pas si secret) venu tout droit de Normandie.

Publié le 12/11/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Le meilleur sandwich du monde a été élu… et son ingrédient star vient de Normandie
Un beurre normand au coeur du meilleur sandwich du monde. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une success story à la française qui met en valeur le goût du vrai. Le bistrot Le Petit Vendôme, niché entre la place Vendôme et l'Opéra Garnier, à Paris, a obtenu en 2025 le titre de “meilleur sandwich du monde” selon le guide international Time Out.

Les critiques ont été unanimes : simplicité, fraîcheur et authenticité sont les maîtres mots de ce jambon-beurre d'exception.

Le secret de sa réussite ? Une baguette croustillante de la boulangerie Julien, livrée deux fois par jour… et surtout, un beurre doux 100% normand, étalé généreusement sur la mie. Le terroir normand s'invite ainsi dans chaque bouchée.

• A lire aussi. Où manger le meilleur burger de Normandie ? Ce chef vient de décrocher le titre 2025

Une recette d'une simplicité redoutable

Pas de recette compliquée ni d'ingrédients rares. Le Petit Vendôme revendique un savoir-faire artisanal et une authenticité sans fioritures.

Le jambon à l'os, tranché chaque matin dans la cuisine du bistrot, provient de petits producteurs bretons ou auvergnats. Quelques cornichons croquants viennent relever l'ensemble, pour ceux qui aiment.

Résultat : un sandwich vendu autour de 6€, généreux, savoureux et étonnamment abordable pour un produit désormais mondialement reconnu.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par M6 Info (@m6info)

Un succès mondial pour une recette bien française

Depuis l'annonce du classement, la file d'attente devant le Petit Vendôme ne désemplit plus. Le personnel confie avoir doublé ses ventes, atteignant jusqu'à 300 jambon-beurre par jour. Les critiques saluent une ambiance à l'ancienne, un service à la bonne franquette et une clientèle fidèle, composée autant d'habitués que de curieux venus du monde entier.

Certains puristes auraient préféré un beurre demi-sel, autre spécialité normande, mais c'est bien la version douce (celle du beurre normand traditionnel) qui a séduit le jury international.

Le jambon-beurre français devant Londres et Miami

Dans le palmarès 2025, le sandwich du Petit Vendôme devance un bacon sandwich londonien (2e place) et un snack au porc effiloché de Miami (3e place).

Avec cette distinction, la France prouve qu'un simple sandwich peut rivaliser avec les créations les plus sophistiquées.

Et si, finalement, la clé du succès mondial résidait dans la qualité du terroir normand ? Une leçon savoureuse qui rappelle qu'il n'y a pas de grande cuisine sans bons produits… et sans beurre.

Et si le meilleur sandwich du monde commence à Paris, il trouve sans conteste son âme en Normandie !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. Le meilleur sandwich du monde a été élu… et son ingrédient star vient de Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple