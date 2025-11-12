Insolite. Le meilleur sandwich du monde a été élu… et son ingrédient star vient de Normandie

C'est une success story à la française qui met en valeur le goût du vrai. Le bistrot Le Petit Vendôme, niché entre la place Vendôme et l'Opéra Garnier, à Paris, a obtenu en 2025 le titre de “meilleur sandwich du monde” selon le guide international Time Out.

Les critiques ont été unanimes : simplicité, fraîcheur et authenticité sont les maîtres mots de ce jambon-beurre d'exception.

Le secret de sa réussite ? Une baguette croustillante de la boulangerie Julien, livrée deux fois par jour… et surtout, un beurre doux 100% normand, étalé généreusement sur la mie. Le terroir normand s'invite ainsi dans chaque bouchée.

• A lire aussi. Où manger le meilleur burger de Normandie ? Ce chef vient de décrocher le titre 2025

Une recette d'une simplicité redoutable

Pas de recette compliquée ni d'ingrédients rares. Le Petit Vendôme revendique un savoir-faire artisanal et une authenticité sans fioritures.

Le jambon à l'os, tranché chaque matin dans la cuisine du bistrot, provient de petits producteurs bretons ou auvergnats. Quelques cornichons croquants viennent relever l'ensemble, pour ceux qui aiment.

Résultat : un sandwich vendu autour de 6€, généreux, savoureux et étonnamment abordable pour un produit désormais mondialement reconnu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 Info (@m6info)

A lire aussi. Il a été élu meilleur flan de toute la Normandie, voici où le goûter

Un succès mondial pour une recette bien française

Depuis l'annonce du classement, la file d'attente devant le Petit Vendôme ne désemplit plus. Le personnel confie avoir doublé ses ventes, atteignant jusqu'à 300 jambon-beurre par jour. Les critiques saluent une ambiance à l'ancienne, un service à la bonne franquette et une clientèle fidèle, composée autant d'habitués que de curieux venus du monde entier.

Certains puristes auraient préféré un beurre demi-sel, autre spécialité normande, mais c'est bien la version douce (celle du beurre normand traditionnel) qui a séduit le jury international.

Le jambon-beurre français devant Londres et Miami

Dans le palmarès 2025, le sandwich du Petit Vendôme devance un bacon sandwich londonien (2e place) et un snack au porc effiloché de Miami (3e place).

Avec cette distinction, la France prouve qu'un simple sandwich peut rivaliser avec les créations les plus sophistiquées.

Et si, finalement, la clé du succès mondial résidait dans la qualité du terroir normand ? Une leçon savoureuse qui rappelle qu'il n'y a pas de grande cuisine sans bons produits… et sans beurre.

Et si le meilleur sandwich du monde commence à Paris, il trouve sans conteste son âme en Normandie !