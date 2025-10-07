Consommation. Où manger le meilleur burger de Normandie ? Ce chef vient de décrocher le titre 2025

C'est à Caen, lors du salon Rest'Hôtel et Métiers de Bouche, que les professionnels de la restauration se sont affrontés ce début de semaine. Cuisiniers, traiteurs et restaurateurs venus de toute la région avaient une mission : créer le burger gourmet le plus alléchant, en mettant à l'honneur les saveurs normandes.

Pas question de tricher : tout devait être réalisé sur place, de la cuisson à l'assemblage. Seul le pain pouvait être préparé en amont. Résultat : des créations uniques, inspirées du terroir et d'un vrai savoir-faire local.

Et le meilleur burger de Normandie est signé… Les Casiers Gourmands !

Le grand gagnant 2025 s'appelle Alexis Levillain, chef des Casiers Gourmands à Saint-Martin-aux-Chartrains (Calvados). Son burger a séduit le jury grâce à un parfait équilibre entre authenticité et gourmandise.

Ce restaurant-concept, déjà connu pour ses plats faits maison et disponibles 24h/24 via des casiers automatiques, mise sur la qualité, la fraîcheur et la traçabilité des produits.

L'équipe lauréate des Casiers Gourmands. - Alliance Expo

Les Casiers Gourmands, l'adresse à retenir pour un burger local

Situés à trois endroits :

Parking Ecole Marie-Joseph, Trouville

Parking Mr Bricolage, Deauville

Parking covoiturage, Pont-l'Evêque

Les Casiers Gourmands proposent des recettes pour toutes les envies : cuisine bistro, globe-trotter, pause sucrée… Tout est préparé sur place, à partir de produits bruts et locaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Casiers Gourmands (@lescasiersgourmands)

Leur concept séduit : une offre disponible 24h/24 et 7j/7, pour un déjeuner sur le pouce ou un dîner sans prise de tête. Une manière moderne et responsable de redécouvrir la gastronomie normande.

Le salon Rest'Hôtel, le rendez-vous des pros de la Normandie

Le concours s'inscrivait dans le cadre du salon Rest'Hôtel et Métiers de Bouche, organisé les 6 et 7 octobre 2025 au Parc des Expositions de Caen. Un événement incontournable pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme normand.

Cette édition a une nouvelle fois prouvé que la région regorge de talents et d'initiatives locales qui font rayonner la cuisine normande.