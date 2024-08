Calvados. Il crée un saucisson aux saveurs de la Normandie : pommes, camembert et andouille

François Lemarinier est un personnage haut en couleur et profondément attaché à sa région natale, la Normandie. Depuis plus de 37 ans, il a fait de sa passion pour la charcuterie un véritable art de vivre. C'est dans la petite commune de Cagny, près de Caen dans le Calvados, qu'il a commencé sa carrière en tant qu'apprenti au sein de la Maison Lemarinier. Après des années de dévouement, il a repris les rênes de l'entreprise familiale, succédant à son prédécesseur et mentor.

Sous sa direction, la Maison Lemarinier est devenue une institution incontournable de la région, réputée pour ses produits de charcuterie artisanale. François, devenu maître artisan, a mis un point d'honneur à revisiter les recettes traditionnelles en y insufflant une touche normande. Son entreprise, rebaptisée "Philou" en hommage à son fils Philippe, est le reflet de cette transmission familiale et de l'amour pour la terre normande.

Des saucissons aux saveurs… originales

Parmi ses créations les plus originales, François Lemarinier a développé un saucisson unique en son genre, qui célèbre les saveurs emblématiques de la Normandie. Ce saucisson, aux pommes, camembert et andouille, est un véritable concentré de terroir. Il incarne l'esprit de la région, avec des ingrédients soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur provenance locale.

François Lemarinier ne s'arrête pas là. Il est à l'origine de plus de 70 recettes de saucissons, chacune plus inventive que la précédente. Qu'il s'agisse de saucisson à la mimolette d'Isigny, au Livarot, ou encore au vin rouge en forme de bouteille, chaque création est un hommage aux produits et aux traditions normandes.

Aujourd'hui, François Lemarinier continue de transmettre son savoir-faire à travers ses produits, qui sont non seulement appréciés des gourmets locaux, mais aussi des chefs et des restaurants de la région.