Insolite. La Normandie décroche des médailles... au Championnat du monde du saucisson !

Le Mondial Rabelais du Saucisson 2025 vient de dévoiler son palmarès… et c'est une charcuterie normande, Barbaques, qui s'y distingue brillamment. Installée à Caen, cette maison artisanale repart de ce concours international avec trois distinctions majeures :

Médaille d'argent pour le Chorisson

pour le Chorisson Médaille de bronze pour le Campagnard

pour le Campagnard Truffe d'Or pour le Chorisson, décernée par un jury junior

Un triplé exceptionnel qui récompense bien plus qu'un goût : une philosophie du produit bien fait.

Une charcuterie sans compromis : le choix du naturel

Chez Barbaques, tout est fait maison et avec patience. Ici, pas de nitrites, pas d'additifs, pas de raccourcis :

"On renonce au plus facile et au plus rentable, pour défendre une certaine idée du goût et du travail bien fait."

Le Chorisson, version maison du chorizo, en est l'exemple parfait : du porc Label Rouge élevé sur paille dans le Perche, des épices bien gardées, une touche de vin blanc, et un affinage lent qui sublime les arômes. Aucun étuvage, aucun sucre, aucun sel nitrité, mais du temps… et du savoir-faire.

Une salaison lente, locale et engagée

Dans les ateliers de Barbaques, on travaille lentement, mais sûrement. Les saucissons sont affinés durant plusieurs mois, dans la tradition des salaisons anciennes. Le dessalage se fait au vin rouge infusé aux épices, une méthode artisanale qui demande rigueur et patience.

Où trouver Barbaques à Caen ?

Vendredi : place Saint-Sauveur

Samedi : boulevard Leroy

Et tout le reste du temps sur Instagram (@barbaques_charcuterie) pour suivre leur travail et découvrir les nouveautés.