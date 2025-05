Caen. Changement d'horaires pour le marché du Chemin Vert

Depuis quelques années, le quartier du Chemin Vert, à Caen, manquait d'un marché. En novembre dernier, la municipalité offrait aux habitants un nouveau rendez-vous, tous les lundis matin, de 9h30 à 13h30. Néanmoins, depuis le 12 mai dernier, il a été décalé à l'après-midi, entre 14h et 18h30, faute de commerçants et clients le matin. Situé rues Jean Racine et Pierre Corneille, le marché ne compte pas moins de 25 commerçants, proposant une large gamme de produits frais et variés. Fruits et légumes, pains, fromages, mais aussi fleurs, épices ou encore vêtements… Il y en a pour tous les goûts.

Grâce à cette offre, il est désormais possible de faire son marché à Caen du lundi au dimanche.