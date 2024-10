Caen. Un nouveau marché au Chemin-Vert début novembre

Il y a 11 marchés hebdomadaires à Caen. Bientôt, ils seront 12. Le quartier du Chemin-Vert, jusque-là dépourvu, aura, à compter du 4 novembre, son rendez-vous chaque début de semaine, le lundi. Dès 9h du matin, jusqu'à 13h30, une vingtaine de commerçants s'installeront au cœur des rues Jean Racine et Pierre Corneille.

Parmi les vendeurs présents, retrouvez "un boulanger, un fromager, des produits laitiers, ainsi que deux primeurs pour vos fruits et légumes de saison. Des stands de fleurs, d'épices, et même de vêtements seront également présents, offrant ainsi une diversité pour satisfaire tous les goûts et besoins", communique la Ville de Caen, qui incite chacun à soutenir les commerçants locaux.