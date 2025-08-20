En ce moment JUSTE APRES FREDERICKS GOLDMAN JONES
Ouistreham. Alcoolisé, il violente sa compagne et casse son portable

Sécurité. Le prévenu de 38 ans était jugé le 14 août au tribunal judiciaire de Caen pour des faits de violences sur sa compagne du 8 au 9 mai 2025 à Ouistreham. Sous l'emprise de l'alcool, il a aussi cassé son portable.

Publié le 20/08/2025 à 07h00 - Par Martine Dubos
Ouistreham. Alcoolisé, il violente sa compagne et casse son portable
L'homme, violent avec sa conjointe, était jugé au tribunal de Caen jeudi 14 août. - Illustration

Agé de 38 ans, un homme était jugé ce 14 août 2025. On lui reprochait de s'être montré violent envers sa compagne et d'avoir cassé son portable. Les faits remontent à la nuit du 8 au 9 mai 2025, une femme contacte la gendarmerie de Ouistreham. Elle explique que sa fille vient de lui envoyer un SMS inquiétant. Elle se plaint de la violence de son compagnon qui, dans un excès de fureur et sous influence de l'alcool, a aussi endommagé son téléphone portable.

A leur arrivée, les forces de l'ordre découvrent une femme en détresse, blessée aux lèvres, qui déclare ne plus supporter la situation. Elle raconte qu'une dispute avec son compagnon, tous deux alcoolisés, a dégénéré. L'homme l'aurait frappée et aurait jeté son téléphone portable au sol, le rendant inutilisable. Elle précise que ce n'est pas la première fois qu'elle subit des violences, mais qu'elle ne souhaite pas porter plainte, seulement signaler les faits.

Un couple habitué aux disputes

Le prévenu est placé sous contrôle judiciaire le 10 mai avec interdiction de tout contact avec la victime. A la barre, il confirme qu'ils avaient l'habitude de s'alcooliser ensemble. Au moment des faits, il avait une blessure au bras et lors de la dispute, elle l'a attrapé par celui-ci. Il a eu mal, l'a repoussée et elle est tombée. Il admet qu'ils se disputaient fréquemment, mais sans aucune violence de sa part.

La présidente s'étonne : "Pourquoi ne vous êtes-vous pas séparés ?" A cela, il répond qu'ils n'en avaient pas l'envie ni l'un, ni l'autre. D'ailleurs, leur souhait commun est de pouvoir revivre ensemble dès que possible. Le procureur note que "c'est votre désir, mais est-ce aussi celui de la victime ? On a un certificat médical et des photos qui prouvent qu'elle a reçu des coups". L'avocate de la défense plaide la relaxe.

Après délibéré, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins, de travail ou formation. Il devra régler 254 euros pour frais de procédure.

