Près de Caen. La piscine de Montmorency évacuée à cause d'une fuite de gaz chloré

La piscine Montmorency à Hérouville Saint-Clair a été évacuée mardi 9 décembre en début de soirée en raison d'un incident technique lié à un détendeur de bouteille de gaz chloré. Environ cent usagers et membres du personnel ont été pris en charge par les secours dans les locaux de l'école voisine.

Une réouverture retardée

L'établissement restera temporairement fermé le temps d'effectuer réparations et vérifications. La réouverture aura lieu une fois la sécurité confirmée.



