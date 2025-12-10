En ce moment On ira ZAZ
Près de Caen. La piscine de Montmorency évacuée à cause d'une fuite de gaz chloré

Sécurité. Mardi 9 décembre au soir, une centaine de personnes ont été évacuées de la piscine de Montmorency, à cause d'une fuite de bouteille de gaz chlorée. 

Publié le 10/12/2025 à 10h49 - Par Elvire Alix
Près de Caen. La piscine de Montmorency évacuée à cause d'une fuite de gaz chloré
La piscine Montmorency à Hérouville-Saint-Clair sera fermée temporairement. 

La piscine Montmorency à Hérouville Saint-Clair a été évacuée mardi 9 décembre en début de soirée en raison d'un incident technique lié à un détendeur de bouteille de gaz chloré. Environ cent usagers et membres du personnel ont été pris en charge par les secours dans les locaux de l'école voisine.

Une réouverture retardée

L'établissement restera temporairement fermé le temps d'effectuer réparations et vérifications. La réouverture aura lieu une fois la sécurité confirmée.

