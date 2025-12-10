En ce moment On ira ZAZ
Septuagénaire disparue : sa famille organise une recherche pour la retrouver

Sécurité. La famille de Christine Boudin, septuagénaire disparue depuis le 2 décembre, organise une recherche à Mayenne samedi 13 décembre, et appelle à l'aide de "toutes les personnes qui le peuvent".

Publié le 10/12/2025 à 10h19, mis à jour le 10/12/2025 à 11h10 - Par Simon Lebaron
Christine Boudin, 72 ans, est portée disparue depuis mardi 2 décembre. Son petit-fils, Lucas Boudin, et sa famille lancent une grande recherche pour la retrouver à Mayenne, samedi 13 décembre. "Nous cherchons la vérité, pour elle, pour nous, pour mettre fin à cette attente qui nous détruit un peu plus chaque jour", écrit-il dans un message sur Facebook.

"Toutes les personnes qui le peuvent" appelées à se rassembler

Il appelle "toutes les personnes qui peuvent marcher, explorer les chemins, les berges, les sous-bois autour de la Mayenne" à se rassembler sur les quais à Mayenne, samedi à 10h. L'aide d'un club de canoë-kayak ou de personnes équipées d'un bateau est aussi espérée par la famille pour longer la rivière et "vérifier ce qu'on ne peut pas voir depuis la terre".

Contacter la gendarmerie

La gendarmerie de la Mayenne avait lancé un appel à témoins, jeudi 4 décembre, dans le cadre de la disparition inquiétante de Christine Boudin. La septuagénaire est de corpulence normale, mesure environ 1m50 et pèse environ 55kg. Elle a des cheveux roux et courts et les yeux bleus.

En cas d'informations permettant de la localiser, la gendarmerie invite le public à appeler le 17 ou la gendarmerie de Mayenne au 02 43 30 48 48.

 

