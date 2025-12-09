Près de Laval. 1 100 bonbonnes de protoxyde d'azote saisies par les gendarmes sur l'A81

Dans la matinée du dimanche 7 décembre, les gendarmes du peloton motorisé de Laval ont effectué, sur réquisition de la procureure de Laval, des contrôles sur l'autoroute A81 à la barrière de péage de La Gravelle. L'opération a permis d'intercepter une importante cargaison de protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de "gaz hilarant".
Le camion intercepté contenait 1 100 bonbonnes de protoxyde d'azote. - Gendarmerie de la Mayenne
Une valeur estimée à 31 000€
Un camion transportant illégalement 200 cartons de protoxyde d'azote, soit 1 100 bonbonnes pour un poids total de 750kg, a été arrêté par les militaires. La marchandise, dont la valeur est estimée à 31 000€, a été saisie et le camion a été placé en fourrière.
"L'usage détourné du protoxyde d'azote est dangereux pour la santé et peut provoquer des atteintes de la moelle épinière", rappelle la gendarmerie.
