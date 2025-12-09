En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Laval. 1 100 bonbonnes de protoxyde d'azote saisies par les gendarmes sur l'A81

Sécurité. Les gendarmes de Laval ont intercepté, dimanche 7 décembre, un camion transportant illégalement 200 cartons de protoxyde d'azote au péage de La Gravelle sur l'autoroute A81.

Publié le 09/12/2025 à 10h03 - Par Simon Lebaron
Près de Laval. 1 100 bonbonnes de protoxyde d'azote saisies par les gendarmes sur l'A81
Les gendarmes de Laval ont intercepté une cargaison de protoxyde d'azote sur l'autoroute A81. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans la matinée du dimanche 7 décembre, les gendarmes du peloton motorisé de Laval ont effectué, sur réquisition de la procureure de Laval, des contrôles sur l'autoroute A81 à la barrière de péage de La Gravelle. L'opération a permis d'intercepter une importante cargaison de protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de "gaz hilarant".

Le camion intercepté contenait 1 100 bonbonnes de protoxyde d'azote.Le camion intercepté contenait 1 100 bonbonnes de protoxyde d'azote. - Gendarmerie de la Mayenne

Une valeur estimée à 31 000€

Un camion transportant illégalement 200 cartons de protoxyde d'azote, soit 1 100 bonbonnes pour un poids total de 750kg, a été arrêté par les militaires. La marchandise, dont la valeur est estimée à 31 000€, a été saisie et le camion a été placé en fourrière.

"L'usage détourné du protoxyde d'azote est dangereux pour la santé et peut provoquer des atteintes de la moelle épinière", rappelle la gendarmerie.

Galerie photos
Le camion intercepté contenait 1 100 bonbonnes de protoxyde d'azote. - Gendarmerie de la Mayenne

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Laval. 1 100 bonbonnes de protoxyde d'azote saisies par les gendarmes sur l'A81
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple