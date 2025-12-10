En ce moment Messy Lola YOUNG
Le Caennais de la semaine. "Le Caennais est fier, et il sait ce qu'il veut", selon le père Noël qui déambule en ville

Insolite. Alors que la série de podcasts Millénaire de Caen : les Voix de la Ville touche, presque, à sa fin, le père Noël en personne, celui que l'on retrouve chaque mercredi, samedi et dimanche dans le centre-ville de Caen, s'est confié sur cette ville qu'il connaît donc bien.

Publié le 10/12/2025 à 10h25 - Par Lilian Fermin
Le père Noël était dans les studios de Tendance Ouest pour parler de son amour pour la ville de Caen. - Lilian Fermin

Avant de se rendre dans son chalet chaque mercredi et week-end sur le marché de Noël, le bonhomme rouge s'est livré pour Tendance Ouest sur son attachement à Caen.

Que pensez-vous de la ville ?

"Je l'aime beaucoup ! Je n'étais pas encore là il y a un millénaire, mais j'ai vu la ville grandir. Je trouve qu'il y a de plus en plus de zones d'herbage, c'est pas mal pour mes petits rennes. Mais je pense qu'il manque une chose à Caen : une piste d'atterrissage pour mon traîneau ! Il y a des rues sympathiques, mais parfois le tramway me pousse derrière, ce n'est pas facile !"

Comment sont les Caennais ?

"Ils sont très sages, plutôt calmes, donc ils sont plus gâtés que les autres. Cependant attention, le Caennais, il sait ce qu'il veut ! Il peut avoir un petit caractère, mais il est fier de sa ville. On ne peut pas lui dire que sa ville n'est pas belle, ou qu'elle est moins bien que Rouen, oh non. Ce sont deux villes différentes, mais je dois dire que mon cœur penche plus vers Caen. En plus son logo est assorti à mon manteau, c'est un signe !"

Avez-vous un souvenir en particulier ici ?

"Oui, je me rappelle avoir fait une fois le tour du centre-ville en Cadillac avec Mickey et Minnie, il faisait beau, nous circulions en décapotable, il y avait du monde. Ça roule moins vite et moins haut qu'un traîneau, mais c'est sympa aussi, je me faisais balader."

Y a-t-il un plat caennais que vous appréciez plus que les autres ?

"A la fin de ma tournée, j'aime bien manger des tripes. C'est pas mal votre petit plat, surtout avant d'aller se coucher. Un petit bol de tripes, avec du cidre, et hop, on retourne au pôle Nord !"

Le Caennais de la semaine. "Le Caennais est fier, et il sait ce qu'il veut", selon le père Noël qui déambule en ville
