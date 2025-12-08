En ce moment Eternity Alex WARREN
Idée de sortie. Marchés, concerts, lumières : vivez l'esprit de Noël à Alençon

Loisir. Cette année, la capitale ornaise transforme son centre-ville en véritable promenade enchantée. Illuminations inédites, animations gratuites, marchés gourmands et rencontres avec le père Noël : un programme riche qui promet de belles sorties en famille.

Publié le 08/12/2025 à 18h00 - Par Aline
Idée de sortie. Marchés, concerts, lumières : vivez l'esprit de Noël à Alençon
Alençon fête Noël ! Découvrez le programme riche des festivités de cette fin d'année qui rythment la ville. - Illustration

Dès vendredi 5 décembre, les rues d'Alençon se sont parées de lumière pour accompagner les fêtes. Au programme : un tout nouveau parcours de structures monumentales reliant le Champ Perrier à la place de la Magdeleine. On y croise une boule géante scintillante, un traîneau, une arche brillamment décorée ou encore une balançoire lumineuse conçue pour prendre des photos inoubliables : déambuler dans le centre-ville devient une expérience à part entière.

Animations, marchés et moments à partager

Pour compléter la promenade illuminée, Alençon propose deux week-ends de marché de Noël autour de la Halle au Blé, du 12 au 14 décembre puis du 19 au 21 décembre. Une cinquantaine d'artisans et de producteurs y présentent leurs créations, leurs douceurs et leurs idées cadeaux. Les enfants retrouvent quant à eux le chalet du père Noël place de la Magdeleine, où ils peuvent lui confier leur lettre ou prendre une photo. D'autres animations sont prévues dans tout le centre d'Alençon : manège place Foch, patinoire sous la Halle au Blé, borne photo, déambulations musicales et concerts à petits prix pour les petits et pour les grands.

Fabienne Mauger, adjointe au maire d'Alençon en charge des Affaires culturelles, du Tourisme et de l'Animation de la Ville, nous détaille l'événement :

Marché de Noël

