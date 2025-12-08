En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Tags antisémites sur l'école d'art et design : un jeune récidiviste condamné

Sécurité. Un jeune homme a été condamné, lundi 8 décembre, à six mois de prison pour avoir tagué des inscriptions antisémites sur les murs de l'Ecole supérieure d'art et design du Havre. Connu de la justice, il avait en sa possession des drapeaux nazis et un exemplaire de "Mein Kampf".

Publié le 08/12/2025 à 17h26 - Par Célia Caradec
Le Havre. Tags antisémites sur l'école d'art et design : un jeune récidiviste condamné
L'homme a été jugé en comparution immédiate lundi 8 décembre. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'image a circulé sur les réseaux sociaux pendant le week-end. Une étoile de David, les lettres N/Y et deux éclairs, tagués en noir sur un mur de l'Ecole supérieure d'art et design du Havre (ESADHaR), vendredi 5 décembre.

Un suspect a pu être identifié "grâce à une photographie prise par un étudiant", indique Soizic Guillaume, procureure de la République du Havre, dans un communiqué publié lundi 8 décembre, à l'issue d'une audience en comparution immédiate où comparaissait ce jeune majeur.

Un exemplaire de "Mein Kampf" chez lui

Déjà connu pour ce type de faits, il était poursuivi pour "apologie publique de crime de guerre ou de crime contre I'humanité en état de récidive légale", ainsi que dégradation du bien d'autrui, aggravée par la nature du lieu (un établissement éducatif) et par le fait qu'il avait dissimulé son visage pour commettre ce méfait. La justice l'a aussi entendu pour détention non autorisée d'une arme, puisqu'il avait sur lui "une ceinture munie d'une boucle en poing américain" précise le parquet. Une perquisition menée au domicile du prévenu a par ailleurs permis de découvrir "plusieurs drapeaux et stickers nazis ainsi qu'un exemplaire de Mein Kampf", livre rédigé par le dictateur nazi Adolf Hitler.

"S'il a contesté être l'auteur des faits pendant sa garde à vue, il en a reconnu la matérialité à l'audience, contestant toutefois toute apologie", indique le parquet. L'homme a été condamné à six mois de prison, ainsi qu'à la révocation partielle d'un sursis probatoire de deux mois. Il est maintenu en détention.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Tags antisémites sur l'école d'art et design : un jeune récidiviste condamné
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple