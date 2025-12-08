Anniversaire. L'association des Artistes en Normandie fête ses 100 ans

Depuis un siècle, l'association des Artistes en Normandie met chaque année en lumière des peintres professionnels ou semi-professionnels normands à travers une exposition dédiée. L'édition 2026 se tiendra du 28 mars au 12 avril dans l'église Saint-Nicolas de Caen.

Pour célébrer ses 100 ans, l'association publie également un ouvrage retraçant son histoire, les artistes qu'elle a accompagnés et de nombreuses anecdotes. Dans ce cadre, son président, Jean-Louis Devaux, lance un appel à contributions : "On cherche des informations, des catalogues, des articles de presse ou même des interviews sur les artistes adhérents depuis 100 ans."

Parmi les témoignages retrouvés, un coupon de presse d'une artiste adhérente qui "réalisait un très beau travail dans les années 50, une époque où être femme et artiste n'était pas bien vu alors elle a dû arrêter". Pour connaître la liste des artistes adhérents sur lesquels on recherche des anecdotes, contactez l'association : contactsaen@gmail.com.