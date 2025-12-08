Caen est entrée dans l'histoire du darts, les fléchettes, discipline en plein essor. Pour la première fois en France, un grand événement réunissant des amateurs de fléchettes, le French Darts Festival, s'est tenu au Parc des expositions. Au total, ce sont 10 500 visiteurs qui se sont rendus sur le site de 12 000m2. D'après les organisateurs du French Darts Festival, plus d'un million de fléchettes ont été lancées du 5 au 7 décembre ! Les différents tournois amateurs ont réuni 1 500 joueurs sur l'ensemble des trois jours. La soirée de gala, faisant s'affronter certains des meilleurs joueurs du monde, s'est déroulée dans une ambiance festive et survoltée, devant environ 4 000 spectateurs. Et déjà un indice sur le futur : l'organisateur donne rendez-vous en 2026 !
Caen. Première réussie pour le French Darts Festival au Parc des expositions
Sport. Le French Darts Festival s'est tenu à Caen du 5 au 7 décembre. Les amateurs de fléchettes ont convergé dans la ville, et ont assuré le spectacle.
Publié le 08/12/2025 à 15h23 - Par Lilian Fermin
