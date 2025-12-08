En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Le Havre. D'ici un an, l'office de tourisme va déménager place Perret

Tourisme. En janvier 2026, des travaux débuteront au sein d'un ancien restaurant de hot dogs de la place Perret, au Havre, pour y aménager l'office de tourisme Le Havre Etretat. A l'issue du chantier, il quittera ses locaux de la plage pour s'y implanter.

Publié le 08/12/2025 à 16h06 - Par Célia Caradec
L'office de tourisme sera bientôt implanté place Perret, à proximité immédiate du Volcan, dans le local autrefois utilisé par la boutique L'Impérial (photo d'archives). - Célia Caradec

C'est un emplacement stratégique, au cœur du centre-ville reconstruit, à deux pas de la Maison du Patrimoine et de l'appartement témoin : l'office de tourisme Le Havre Etretat va déménager place Perret, d'ici un an. Un lieu où s'arrêtent aussi les navettes transportant les croisiéristes, et bien desservi par le réseau de transport en commun.

Les travaux débutent en janvier

Les travaux d'aménagement du nouvel office débuteront en janvier prochain, dans un local situé au 7 rue Robert de la Villehervé, qui a accueilli ces dernières années une boutique de vêtements puis un restaurant de hot dogs.

A l'issue du chantier, ces locaux deviendront l'accueil principal pour les touristes, en remplacement de celui situé près de la plage, boulevard Clemenceau. En attendant, l'office de tourisme conserve son emplacement habituel.

