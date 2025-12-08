Le Havre. D'ici un an, l'office de tourisme va déménager place Perret

C'est un emplacement stratégique, au cœur du centre-ville reconstruit, à deux pas de la Maison du Patrimoine et de l'appartement témoin : l'office de tourisme Le Havre Etretat va déménager place Perret, d'ici un an. Un lieu où s'arrêtent aussi les navettes transportant les croisiéristes, et bien desservi par le réseau de transport en commun.

Les travaux débutent en janvier

Les travaux d'aménagement du nouvel office débuteront en janvier prochain, dans un local situé au 7 rue Robert de la Villehervé, qui a accueilli ces dernières années une boutique de vêtements puis un restaurant de hot dogs.

A l'issue du chantier, ces locaux deviendront l'accueil principal pour les touristes, en remplacement de celui situé près de la plage, boulevard Clemenceau. En attendant, l'office de tourisme conserve son emplacement habituel.