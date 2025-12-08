Consommation. La France produit trop d'électricité ? Le surprenant rapport du député du Calvados Joël Bruneau

Le député Liot du Calvados Joël Bruneau a produit un rapport, avec le sénateur Patrick Chaize, sur le mix énergétique en France, présenté à la presse début décembre. Après de multiples auditions et observations, l'ancien maire de Caen pointe "un phénomène qui n'était pas anticipé", celui de la stagnation, voire de la baisse de la consommation électrique en France, alors que la production, via les énergies renouvelables notamment, évolue bien plus vite. "Il y a plusieurs raisons à cela : les gens font plus attention, l'isolation qui s'améliore, des appareils qui consomment moins, ou encore la désindustrialisation", énumère l'élu.

Ne pas trop produire d'électricité, et mieux l'utiliser

Parmi les recommandations préconisées dans ce rapport commandé par la commission des affaires économiques, réside donc cette volonté de "veiller à ne pas déconnecter la production de la réalité de la consommation". Une "suroffre", qui survient certains jours, quand le soleil permet de produire beaucoup d'électricité solaire par exemple, engendre des pertes économiques pour l'Etat.

Mais Joël Bruneau insiste sur le besoin de "décarboner" le pays, en encourageant, parfois grâce à un soutien financier des pouvoirs publics, l'essor de la voiture électrique, ou encore la pompe à chaleur. "Il faut mettre de l'électricité là où il y a du gaz", insiste-t-il ainsi. Pour deux raisons, d'abord car les énergies fossiles polluent, et sont achetées à l'étranger, mais aussi pour utiliser cette électricité produite en France. Une électricité qui devrait être encore plus conséquente dans les années à venir, au vu des investissements dans le solaire, l'éolien, ou encore le nucléaire. "Pour le rentabiliser, il faut l'utiliser le mieux possible", explique Joël Bruneau.

Parmi les autres recommandations du rapport, les deux élus préconisent aussi d'organiser chaque année un débat autour de ce sujet à l'Assemblée nationale.