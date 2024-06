Elections législatives 2024. Christophe Blanchet, de la majorité présidentielle, se représente dans le Calvados : "Rien ne me fait peur"

De ses propres mots, il ne croyait pas à cette dissolution, mais il la "comprend" et estime même cette décision du président de la République Emmanuel Macron "adéquate." Christophe Blanchet, désormais ex-député de la majorité présidentielle dans la 4e circonscription du Calvados (Cabourg, Ouistreham, Dozulé, Honfleur...), repart dès à présent en campagne pour être réélu. "C'est un beau challenge, j'ai hâte de retourner sur le terrain très rapidement, aller au contact des 125 800 habitants de ma circonscription", lâche-t-il. En 2022, il avait battu au second tour Pierre Mouraret, représentant le PCF et la Nupes, avec 61,08% des voix.

Réaction immédiate

"C'est la première fois que je vis une dissolution : il faut déjà se mettre dans les démarches administratives et protocolaires, refaire les documents, les photos... Et remobiliser les troupes", explique le député sortant. Habitué à sillonner son territoire, il va faire de son camping-car son QG de campagne. "Rien ne me fait peur et rien ne va m'arrêter."

Christophe Blanchet voit à travers la poussée de la droite radicale un vote de Français en colère. "Je ressens un fort sentiment d'injustice dans ma circonscription, avec des gens qui travaillent, sont au Smic, et ne savent pas comment bouffer le 5 du mois." Le député qui affirme avoir sa part de responsabilité dans les événements politiques récents, puisque membre de la majorité présidentielle depuis sept ans, sera "très vigilant sur le pouvoir d'achat et le reste à vivre", et estime qu'il faut "avoir une position ferme sur l'immigration".

"Les urnes parleront", conclut-il. "Je suis serein, combattif, et modeste." Il doit se réunir avec ses soutiens ce lundi 10 juin à 19h.