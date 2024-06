Politique. Dissolution de l'Assemblée Nationale après les élections européennes : les réactions dans le Calvados 

La victoire écrasante du Rassemblement national dimanche 9 juin lors des élections européennes a provoqué une réaction immédiate du président de la République. Emmanuel Macron a annoncé la dissolution historique de l'Assemblée Nationale. La dernière fois qu'elle a été dissoute remonte à 1997, sous l'ère Jacques Chirac. Des élections législatives sont donc organisées les 30 juin et 7 juillet prochains.

"Un aveu d'échec"

Dans le Calvados, le RN a récolté plus de 32,34% des suffrages (résultats non définitifs), devant la majorité présidentielle (17,98%) et le Parti socialiste de Raphaël Glucksmann (14,19%). Les Républicains ont terminé quatrième avec 7,2% des suffrages devant La France insoumise qui récolte 5,83% des voix à un point de plus que Reconquête (4,87%).

Notre plateau électoral à Caen lors des élections européennes.

A l'issue de notre débat organisé sur notre plateau à Caen, plusieurs représentants des partis politiques ont réagi à cette annonce. Jean-Philippe Roy, représentant de l'extrême droite de Jordan Bardella, explique que cette dissolution est son seul moyen de défense : "Les Français en ont marre d'Emmanuel Macron, de son programme, de sa directive et de sa nonchalance. Il n'a plus que ça à faire. Il se tire une balle dans le pied".

Jean-Philippe Roy, représentant du Rassemblement National Impossible de lire le son.

Emma Fourreau, 9e sur la liste de Manon Aubry et co-animatrice des Jeunes Insoumis au niveau national évoque "un aveu d'échec" pour le président de la République. : "Il voit qu'il ne tient plus le pays et qu'il a fait un score ridicule aux européennes." Tout en ajoutant que les dates d'élections décidées par Emmanuel Macron ne permettent pas aux électeurs d'aller voter : "Les délais sont très courts, ce n'est pas très sérieux. De notre côté, on va continuer à convaincre les gens pour 'dégager' Macron mais on aussi pour faire barrage au RN", a réagi la jeune insoumise, candidates aux élections législatives de 2022.

Emma Fourreau, 9ème sur la liste de LFI Impossible de lire le son.

Au QG de campagne de la majorité présidentielle à Caen, au restaurant La Taverne, les soutiens d'Emmanuel Macron ont applaudi l'annonce du président de la République. "On est prêts à repartir en campagne. On va se battre contre le RN qui détruit notre Europe" s'est exprimé Quentin Calbris, membre des Jeunes avec Macron. Pour Florian Mette, ancien référent des Jeunes Macron s'est exprimé : "C'est un Président courageux. Il est à l'écoute de tous les Français et Françaises."