Près de Rouen. Trois jeunes, dont deux mineurs, tentent de siphonner du carburant dans une entreprise

Ils ont tenté de siphonner du carburant dans une entreprise. Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août, un chauffeur de poids lourd qui prenait son service aperçoit un jeune rôder autour de son entreprise à Grand-Quevilly. Cette dernière a déjà été victime de vols de carburant, l'employé est donc particulièrement vigilant.

Une dizaine de bidons vides

La personne rôdant près de l'entreprise a fini par sauter le grillage pour entrer dans l'enceinte de la société. A la vue du chauffeur, elle a pris la fuite mais la police était déjà prévenue. Dans une voiture circulant à faible vitesse, non loin de l'entreprise, les policiers contrôlent trois jeunes de 15, 17 et 19 ans. L'adolescent de 17 ans est formellement reconnu par l'employé. De plus, une forte odeur d'essence se dégage de l'habitacle. Dans une autre voiture, garée non loin de la société, les forces de l'ordre vont retrouver une dizaine de bidons de 20L d'essence vide.

Les trois jeunes ont été arrêtés et placés en garde à vue.