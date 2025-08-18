En ce moment Ho hey The Lumineers
Près de Rouen. Trois jeunes, dont deux mineurs, tentent de siphonner du carburant dans une entreprise

Sécurité. Trois jeunes ont été arrêtés dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août à Grand-Quevilly. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu siphonner du carburant dans une entreprise. C'est un employé qui prenait son service qui a donné l'alerte.

Publié le 18/08/2025 à 15h28 - Par Gilles Anthoine
Trois jeunes ont été arrêtés près d'une entreprise à Grand-Quevilly. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté de siphonner du carburant. - Illustration (Unsplash)

Ils ont tenté de siphonner du carburant dans une entreprise. Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août, un chauffeur de poids lourd qui prenait son service aperçoit un jeune rôder autour de son entreprise à Grand-Quevilly. Cette dernière a déjà été victime de vols de carburant, l'employé est donc particulièrement vigilant.

A lire aussi. Rouen. Agression à coups de bonbonne de gaz place du Vieux Marché, deux jeunes blessés

Une dizaine de bidons vides

La personne rôdant près de l'entreprise a fini par sauter le grillage pour entrer dans l'enceinte de la société. A la vue du chauffeur, elle a pris la fuite mais la police était déjà prévenue. Dans une voiture circulant à faible vitesse, non loin de l'entreprise, les policiers contrôlent trois jeunes de 15, 17 et 19 ans. L'adolescent de 17 ans est formellement reconnu par l'employé. De plus, une forte odeur d'essence se dégage de l'habitacle. Dans une autre voiture, garée non loin de la société, les forces de l'ordre vont retrouver une dizaine de bidons de 20L d'essence vide.

Les trois jeunes ont été arrêtés et placés en garde à vue.

