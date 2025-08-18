En ce moment MAGNIFICENT U2
Rouen. Agression à coups de bonbonne de gaz place du Vieux Marché, deux jeunes blessés

Sécurité. Samedi 16 août, une violente agression s'est déroulée place du Vieux Marché à Rouen. Trois jeunes de 20 à 24 ans ont été pris à partie par un groupe de quatre jeunes hommes. Deux victimes ont été blessées.

Publié le 18/08/2025 à 14h14 - Par ation Gilles Anthoine
Rouen. Agression à coups de bonbonne de gaz place du Vieux Marché, deux jeunes blessés
Trois jeunes se sont violemment fait agresser place du Vieux Marché pour une sacoche. Deux victimes ont été blessées. - Martin Patry

Samedi 16 août vers 2h15, la police de Rouen est intervenue place du Vieux Marché pour un vol avec violence. Une rixe a éclaté. Trois jeunes de 20, 21 et 24 ans se sont fait agresser par un groupe de quatre jeunes hommes. Les agresseurs sont repartis avec une sacoche. En se basant sur le témoignage du vigile d'une boîte de nuit, les policiers ont pu retrouver les agresseurs. Parmi eux, deux mineurs de 15 ans et deux jeunes de 18 et 19 ans.

Des coups de bonbonnes de gaz

Les victimes ont reçu des coups de bonbonnes de gaz, des coups de pied et de poing. Une des personnes agressées a été blessée à l'œil gauche. Une autre portait sur elle des traces de coups violents, dont deux plaies saignantes sur le crâne. Elles ont été prises en charge par les pompiers.

Lors de l'interpellation des agresseurs, une bonbonne de gaz a été retrouvée, ce qui n'est pas le cas de la sacoche. Ils ont tous été placés en garde à vue.

