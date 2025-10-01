En ce moment Paradise DJ SNAKE
Rouen. Il se fait rouer de coups devant le CHU, trois personnes arrêtées

Sécurité. Un homme de 40 ans s'est fait rouer de coups devant le CHU de Rouen, mercredi 1er octobre. Ses trois agresseurs, un homme et deux femmes, ont été arrêtés.

Publié le 01/10/2025 à 14h05 - Par Gilles Anthoine
Rouen. Il se fait rouer de coups devant le CHU, trois personnes arrêtées
Un homme de 40 ans a été roué de coups par un groupe de trois personnes, près du CHU de Rouen. - Martin Patry

Un homme de 40 ans s'est retrouvé aux urgences après s'être fait rouer de coups près du CHU de Rouen, mercredi 1er octobre vers 1h30. Il souffre d'un œil tuméfié et d'un nez cassé.

Deux femmes et un homme

La police a été alertée par le service de sécurité du CHU. Les agents de sécurité retenaient trois personnes, un homme de 41 ans et deux femmes de 23 et 17 ans. Un témoin a pu décrire l'agression aux forces de l'ordre. Les agresseurs de la victime se trouvaient à hauteur de l'arrêt TEOR en face de la maternité. Les trois agresseurs filmaient la victime tout en se moquant d'elle. Ils ont fini par le frapper. L'homme l'a fait chuter au sol alors qu'une des jeunes filles lui a porté plusieurs coups de pied en criant "penalty".

Rouen. Il se fait rouer de coups devant le CHU, trois personnes arrêtées
