Caen. Des coups de feu survenus quai Vendeuvre, une enquête est ouverte

Sécurité. Dans la nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre, des coups de feu ont été tirés quai Vendeuvre à Caen. Ce que l'on sait.

Publié le 01/10/2025 à 10h20 - Par Jimmy Joubert
Des traces de sang sont encore visibles quai Vendeuvre à Caen, ce mercredi 1er octobre, après des coups de feu.

Nuit agitée sur le quai Vendeuvre à Caen. Entre mardi 30 septembre et ce mercredi 1er octobre 2025, des coups de feu ont été tirés. L'horaire exact n'est pas connu, mais les faits se sont produits au croisement de la rue de l'Engannerie. D'après le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, "des coups de feu ont été tirés lors d'une intervention de police". Le procureur n'a pas souhaité en dire plus, confirmant qu'une enquête était en cours et qu'il s'exprimerait en fin de journée, ce mercredi.

Des traces de sang

Sur place, des traces de sang sont encore visibles au niveau d'un passage piéton et au moins deux impacts de balle sont visibles sur la baie vitrée du bar Le Balto.

