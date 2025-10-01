En ce moment DYNAMITE TAIO CRUZ
[Photos] Alençon. Quatre voitures brûlées et un immeuble évacué à Perseigne : un incendie évitable selon les habitants

Sécurité. En fin de soirée lundi 29 septembre, quatre voitures ont été détruites par les flammes dans le quartier de Perseigne à Alençon. L'immeuble sous lequel elles étaient garées a été évacué. L'incident aurait pu être évité selon les habitants, en colère le lendemain.

Publié le 01/10/2025 à 09h56 - Par Simon Lebaron
[Photos] Alençon. Quatre voitures brûlées et un immeuble évacué à Perseigne : un incendie évitable selon les habitants
Quatre voitures ont été détruites par les flammes. - Simon Lebaron

Les pompiers sont intervenus vers 23h45, lundi 29 septembre, à Alençon. Un feu s'est déclaré dans un parking semi-ouvert au rez-de-chaussée d'un immeuble dans le quartier de Perseigne. Quatre voitures ont été détruites par les flammes, aucune victime n'est à déplorer. Les 54 habitants ont été évacués.

La gaine d'alimentation électrique et le circuit des eaux usées ont été endommagés, provoquant une coupure d'électricité pour 14 foyers et d'alimentation d'eau sur l'ensemble du bâtiment.

La gaine d'alimentation électrique et le circuit des eaux usées ont été endommagés.La gaine d'alimentation électrique et le circuit des eaux usées ont été endommagés. - Simon Lebaron

Accident ou incendie volontaire ?

Mardi 30 septembre au matin, plusieurs habitants du 14 avenue Pierre Mauger étaient rassemblés devant l'immeuble, dont la façade noircie rappelle les flammes de la veille. Devant le parking, ils constatent les dégâts. "Ma Mercedes a cramé complètement", lance Jean-Louis, qui ne se sent plus en sécurité dans le quartier et songe à le quitter. "Mes deux voitures ont été détruites", remarque une seconde habitante.

Les flammes ont marqué la façade de l'immeuble.Les flammes ont marqué la façade de l'immeuble. - Simon Lebaron

Une enquête est en cours. L'hypothèse criminelle n'est pas écartée par la police nationale. Les habitants estiment, dans ce cas, que l'incendie aurait pu être évité. "Le portail d'entrée est ouvert depuis 3 semaines", soulignent-ils.

Galerie photos
La gaine d'alimentation électrique et le circuit des eaux usées ont été endommagés. - Simon Lebaron Les flammes ont marqué la façade de l'immeuble. - Simon Lebaron

[Photos] Alençon. Quatre voitures brûlées et un immeuble évacué à Perseigne : un incendie évitable selon les habitants
