Orne. Deux incendies se déclarent à Vimoutiers et Alençon

Sécurité. Deux incendies se sont déclarés dans l'Orne, lundi 3 novembre. Un feu de chaufferie a détruit un local de 9m2 à Vimoutiers et un feu d'appareil électroménager a mené à l'évacuation de 8 personnes, à Alençon.

Publié le 04/11/2025 à 08h28 - Par Martin Patry
Deux incendies se sont déclarés dans l'Orne, lundi 3 novembre. - Illustration (Martin Patry)

Pas de répit pour les pompiers de l'Orne. Dans la matinée du lundi 3 novembre, un premier incendie a touché une maison d'habitation, à Vimoutiers. Le feu n'a fait aucune victime mais a détruit un local de chaufferie de 9m2.

Feu d'immeuble à Alençon

Dans la soirée, vers 20h30, un feu d'appareil électroménager s'est déclaré dans une chambre située au troisième étage d'un immeuble, à Alençon. Au total, huit personnes ont été évacuées indemnes par les 14 sapeurs-pompiers mobilisés. La police était également sur place.

