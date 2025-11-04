Orne. Deux incendies se déclarent à Vimoutiers et Alençon

Pas de répit pour les pompiers de l'Orne. Dans la matinée du lundi 3 novembre, un premier incendie a touché une maison d'habitation, à Vimoutiers. Le feu n'a fait aucune victime mais a détruit un local de chaufferie de 9m2.

Feu d'immeuble à Alençon

Dans la soirée, vers 20h30, un feu d'appareil électroménager s'est déclaré dans une chambre située au troisième étage d'un immeuble, à Alençon. Au total, huit personnes ont été évacuées indemnes par les 14 sapeurs-pompiers mobilisés. La police était également sur place.

• A lire aussi. Sécurité. Près de 500 feux de cheminées dans la Manche depuis 2025